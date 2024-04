Sánchez da un ultimátum a Feijóo para cerrar en abril el acuerdo que renueve el CGPJ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cerrar durante este mes de abril el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y considera que habrá un antes y un después de la decisión final que al respecto tome el principal partido de la oposición.



Sánchez se ha referido a las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces en una conversación informal con los periodistas que cubren su gira por Oriente Próximo y ha recordado que fue el PP quien pidió que hubiera una mediación de la Comisión Europea.



Ya se han cumplido los dos meses que dio la Comisión para que fructificaran las reuniones entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario del PP Esteban González Pons, con la mediación del comisario de Justicia, Didier Reynders.



Sánchez ha resaltado que la Comisión ha dado una prórroga de un mes y, por tanto, cree que ya no hay lugar a más excusas, ha dado un ultimátum y ha dicho que debe llegarse a un acuerdo "sí o sí" durante abril.



El presidente del Gobierno ha lamentado la situación a la que ha llevado al CGPJ el PP por lo que considera una absoluta irresponsabilidad, tanto durante la etapa de Pablo Casado al frente del partido como en la actual con Feijóo al frente.



A juicio de Sánchez, no se pueden dar lecciones de constitucionalismo incumpliendo la Constitución.



Por ello ha insistido en exigir al PP que este mes de abril se renueve el Consejo General del Poder Judicial, ya que, de lo contrario, se provocaría una situación de extrema gravedad institucional y constitucional.



Este acuerdo considera que es importante para las negociaciones que tiene que haber en otros ámbitos como el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española.



Sánchez insiste en que habrá un antes y un después de lo que haga el PP este mes con la negociación del CGPJ y afirma que no contempla otra opción distinta al acuerdo.

