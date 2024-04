Feijóo asegura que su objetivo no es incendiar Cataluña sino darle estabilidad

Mi objetivo "no es incendiar Cataluña, es darle estabilidad" afirmó el Presidente del Partido Popular Alberto Nuñez Feijóo, en una entrevista que publica hoy el diario El Mundo en la que se pronuncia sobre diversos asuntos de la política nacional.



"El Gobierno saltará por los aires si los independentistas no gobiernan en Cataluña" afirma el líder del PP y advierte de la importancia del próximo ciclo electoral porque España "se juega ser un estado de Derecho". Avisa además a su familia política europea de que no contarán con su apoyo para presidir la Comisión y el Parlamento si miran para otro lado cuando "la cuarta economía del mundo esté en peligro".



Feijóo asegura que la confluencia de Ciudadanos y el PP ya está conseguida y lo poco que queda se conseguirá a través de los hechos y los votos y califica la ley de amnistía de "La mayor cacicada desde el franquismo: que unos políticos condenados sean capaces de autoperdonarse sus delitos".



Pero asegura que "si se reconcilian con la ley, la Constitución, la separación de poderes, el Estatut...podríamos entablar conversaciones. En cuanto a las próximas elecciones vascas, catalanas y europeas Feijóo asegura que son "elecciones trascendentes no sólamente para Euskadi y Cataluña sino para el conjunto de España".



Se juega que el independentismo deje de ser el protagonista de la política nacional y el que pone y quita el Gobierno central, y que España sea un estado de derecho que protege los tratados de la UE, la separación de poderes la independencia judicial y el cumplimiento de las sentencias.



En cuanto a la Ley de Amnistía Feijoó asegura que ha desenmascarado claramente la debilidad del Gobierno de Sánchez. "El nivel de humillación al que ha sometido el señor Puigdemont al presidente del Gobierno no tiene antecedentes" afirma Feijóo sobre el líder separatista catalán huido a Bélgica hace años.



"Puigdemont ha conseguido más de lo que tenía previsto: que los delitos de alta traición y los de terrorismo se metan en ese texto que, estoy convencido incumple la constitución y los tratados de la UE" asegura el líder del PP.



Según el periódico la política española afronta un rally electoral en los próximos meses, en el panel de marzo informa el diario, el PP experimento un subidón, "Feijóo suma un diputado cada tres días en febrero y llega a 163 mientras el PSOE se desploma", Feijóo escala a 164 diputados gracias a la fuga de votanes de PSOE y Vox.



"Febrero ha sido un mes nada sencillo para el PSOE" informa el diario y recuerda que "A la ya omnipresente amnistía, cuyo recorrido desgasta al ejecutivo de Pedro Sánchez desde el primer día de la legislatura se ha sumado el batacazo electoral en Galicia y la explosión del caso Koldo que salpica al menos a cuatro ministerios.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es