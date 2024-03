Igualdad investiga el uso de fondos para violencia machista en una cena festiva en Galicia

El Ministerio de Igualdad investiga si una "cena para mujeres" con karaoke y dj en el Concello de Cerdedo Cotobade (Pontevedra) se financia con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha anunciado que, de ser así, se retirarán de forma inmediata y llegará "hasta las últimas consecuencias" para frenar estas prácticas.



El departamento liderado por Ana Redondo ha tenido conocimiento de la convocatoria de esta cena el próximo 4 de mayo, en cuyo cartel aparecen los logotipos del Ministerio de Igualdad y de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, además del de la Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia.



Fuentes de Igualdad han informado de que estudiarán este caso y que "de cofinanciarse la citada cena con fondos del Pacto de Estado, se considerará actividad no financiable. Por ello, "no se podrá imputar a los fondos del Pacto de Violencia de Género y se solicitará de forma inmediata la retirada de los logos del Pacto de Estado, del Ministerio de Igualdad y del Gobierno de España".



"La perspectiva de género es la búsqueda de la igualdad para evitar discriminaciones o situaciones de marginación, violencia e injusticia, lo que no encaja en modo alguno con una cena lúdico festiva con djs y karaoke", han añadido las mismas fuentes.



Desde el Ministerio de Igualdad condenan "todas aquellas acciones o actividades que banalizan las políticas públicas para erradicar la violencia de género" y han advertido de que llegarán "hasta las últimas consecuencias para frenar este tipo de prácticas".



Asimismo, solicitan a todas las administraciones públicas "la máxima colaboración para hacer el mejor uso" de esta financiación.



"La violencia de género es la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres. Su erradicación compete a toda la sociedad y muy especialmente a todas las administraciones públicas. De ahí que los fondos del pacto de Estado contra dicha violencia estén destinados a concienciar y sensibilizar a la sociedad en igualdad, respeto, convivencia y lucha contra la violencia machista", han insistido.



Igualdad destinó 4.615,48 euros en 2023 al Concello de Cerdedo Cotobade (Pontevedra) en el contexto del Pacto de Estado, unos fondos que se asignan a las entidades locales para "programas dirigidos a la violencia de género".



En el cartel de la cena de este Concello en el que aparecen los logos de Igualdad, figura una ilustración de cuatro chicas de fiesta y el lema "festejemos la fortaleza de las mujeres".

