La SEPI informa a la CNMV de que ha alcanzado una participación del 3% en Telefónica

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --dependiente del Ministerio de Hacienda-- ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la adquisición de un paquete accionarial de Telefónica equivalente al 3% del capital social de la compañía.

"En cumplimiento del acuerdo de Consejo de Ministros del pasado diciembre, que ordena a SEPI la compra de acciones hasta alcanzar un máximo del 10% de capital social de la compañía, la Sociedad Estatal ha alcanzado el 3%, comunicando la adquisición de participaciones significativas al alcanzar el umbral que prevé la normativa sobre la materia", detalla el organismo en un comunicado.

En ese sentido, el mandato del Gobierno a la SEPI para entrar en el capital social de Telefónica se produjo como reacción al sorpresivo desembarco del operador saudí STC --controlado por el fondo soberano del país, PIF (Public Investment Fund)-- en el accionariado de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete el pasado septiembre.

En concreto, STC adquirió un 9,9% del capital social de Telefónica, un 4,9% a través de acciones directas y el otro 5% mediante derivados financieros, en una operación valorada en 2.100 millones de euros.

"La entrada de SEPI, accionista con vocación de permanencia, permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para la consecución de sus objetivos, contribuyendo a la salvaguarda de las capacidades estratégicas de una compañía estratégica para los intereses nacionales por su liderazgo en el sector de las telecomunicaciones y sus capacidades industriales, determinantes en áreas como la seguridad y la defensa", añade el comunicado de la SEPI.

El anuncio de la SEPI de que ya ha alcanzado el 3% del capital social de Telefónica se ha producido pocos minutos después de que Caixabank anunciase la liquidación parcial de una cobertura sobre su participación en la operadora española, motivo por el que su peso en la compañía se redujo en un punto porcentual, hasta el 2,51%.

No obstante, fuentes de la SEPI consultadas por Europa Press han asegurado que ambos anuncios no están relacionados. De momento, la SEPI no ha dado más detalles sobre cómo ha alcanzado el 3% de Telefónica.

Valor de mercado de unos 690 millones

El paquete accionarial que el Estado posee actualmente de Telefónica, con la cotización de la compañía en 3,99 euros al cierre de la jornada bursátil de este lunes, se sitúa en torno a 690 millones de euros.

Asimimismo, la adquisición del otro 7% (hasta alcanzar el 10%) supondría, al precio de mercado actual, el desembolso de aproximadamente otros 1.600 millones de euros.

En este contexto, cabe recordar que la decisión del Gobierno de no presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024 y prorrogar los del año anterior generó ciertas dudas en torno a cómo iba a proceder el Estado para financiar su entrada en el accionariado de Telefónica.

Sin embargo, a mediados de este mes el Gobierno aseguró que la orden transmitida a la SEPI el pasado diciembre "se mantiene" a pesar de esa decisión del Ejecutivo.

Una vez frustrada la vía de financiar la participación vía Presupuestos, el Gobierno dispone de otras opciones para sacar adelante la operación (mediante un incremento de deuda, por ejemplo), si bien aún no ha revelado por cuál se ha decantado.

Carácter "estratégico"

"La compra de un paquete accionarial por parte de la SEPI es la confirmación del anuncio realizado el pasado 19 de diciembre en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No tenemos más información al respecto. En todo caso, el interés por Telefónica demuestra que es una compañía líder, estratégica y atractiva, no solo en el ámbito de las telecomunicaciones, sino también en el desarrollo del conjunto de la nueva era digital, tanto en España como en el plano internacional", han señalado fuentes de Telefónica a Europa Press.

"Desde Telefónica seguiremos enfocados en la ejecución del Plan Estratégico 2023-2026 para seguir creando valor para los accionistas y procurar el mejor servicio a los clientes", han añadido.

