El PP reprobará a Bolaños en el Senado por despreciarlo en la tramitación de la amnistía

El Partido Popular impulsará una iniciativa parlamentaria en el Senado para reprobar al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por hurtar competencias a la Cámara Alta "de forma fraudulenta" en la tramitación de la Ley de Amnistía.



La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha avanzado esta medida en la red social X, donde denuncia que el ministro "desprecia lo que no puede controlar" y "denigra" con sus declaraciones a esta cámara territorial.



Se refiere en concreto a unas declaraciones en las que aseguraba que "la soberanía nacional reside en el Congreso" y que "el Senado es la representación de los territorios".



Los populares harán valer su mayoría en el Senado para censurar al ministro, con la intención de que "esta conducta no quede impune", ha escrito en la citada red social.



Bolaños se sumará así a la lista de ministros reprobados en el Senado, después de que lo fueran la ex ministra de Justicia Dolores Delgado y el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska.

