Carrizosa lamenta que no prosperara la coalición con el PP, pero ve viable ir en solitario

El líder de CS en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha lamentado este lunes que no prosperara la propuesta de coalición con el PP para las elecciones catalanas, pero ha defendido la viabilidad y las opciones de que su partido logre representación concurriendo en solitario.



En una entrevista en Onda Cero, Carrizosa ha reiterado su rechazo a la "integración" de CS en las listas del PP que proponían los populares, argumentando que con esta fórmula no hubieran logrado captar el voto del electorado socialista descontento con el PSC.



"En Cataluña, la opción que aunaba al electorado era que el PP, CS y la sociedad civil presentaran una candidatura para todos los constitucionalistas que no iban a votar al PSC ni a Vox. Con lo cual, era una candidatura ganadora, de gobierno incluso. Estoy convencido de que hubiéramos llegado a unos escaños que nos hubieran permitido influir en la formación de los gobiernos", ha asegurado.



Asimismo, también ha justificado su oposición a la integración de CS en las listas del PP por motivos ideológicos.



"Está clarísimo que el PP en Cataluña lo que quiere es amoldarse al catalanismo: dijeron que Junts es un partido respetable cuando tocaba la investidura. Ellos no quieren continuar con una oposición a un partido que en el futuro les puede votar en la Moncloa", ha indicado.



Aunque todas las encuestas publicadas recientemente no dan ningún escaño a CS, Carrizosa ha asegurado que tienen estudios internos que sí les dan representación en la provincia de Barcelona y ha defendido que su partido está "muy arraigado" en Cataluña.



"Una candidatura de CS garantiza mucho más que ese voto de izquierda que ya ha sido nuestro vuelva al constitucionalismo rechazando al partido socialista", ha señalado el dirigente de CS, que también ha indicado que aspira a recuperar el apoyo de los abstencionistas.

