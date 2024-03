La bajada notable de las temperaturas en la Península, protagonista del inicio de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes un descenso notable de las temperaturas en la Península, además de intervalos y rachas de viento fuerte en Alborán, Estrecho, norte de Navarra y litorales del noroeste y del sureste.



En la Península y Baleares se prevé un aumento de la inestabilidad por la influencia de varios centros de bajas presiones, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas desplazándose de sur a norte.



Por la mañana son poco probables en el noroeste, aunque no por la tarde. Con incertidumbre, se esperan más intensas en una franja amplia desde Andalucía hasta Navarra.



Las lluvias pueden ir acompañadas de tormenta en Alborán, Baleares, centro y sur peninsular y, a últimas horas, en litorales gallegos. Serán en forma de nieve en montaña del norte y Sierra Morena, sin descartar el centro, con 5 centímetros en el Pirineo.



En Canarias estará nuboso en el norte, con precipitaciones tendiendo a disminuir y con algunos intervalos al sur sin descartar alguna precipitación.



Brumas y bancos de niebla matinales dispersos en sierras, así como intermitentes durante el día el día por el paso de frentes. Probable calima en la mitad sudeste peninsular, Baleares y, menos probable, en Canarias, tendiendo a desaparecer desde el oeste.



Cota de nieve bajando a 600/800 metros en el noroeste, a 800/1000 metros en el resto del oeste, a 1000/1400 metros en el centro y centro norte, a 1400/1800 metros en Pirineos y por encima de los 2000 metros en el sudeste.



Se espera un descenso casi generalizado de las temperaturas, notable en las máximas en la vertiente atlántica. En Canarias aumentarán las temperaturas así como, las máximas, en el Cantábrico oriental y, las mínimas, en el nordeste. Se esperan heladas en montaña del extremo norte.



En Baleares, tercio oriental peninsular y noroeste soplará viento de componente este, rolando a oeste y sur. En el resto rolarán a oeste, arreciando.



Se esperan fuertes o con rachas muy fuertes en el Estrecho, Alborán y norte de Navarra, y con intervalos de fuerte en litorales noroeste y sudeste. En Canarias soplará del noroeste y norte con rachas muy fuertes en las islas occidentales.



Predicción por comunidades autónomas:



--------------------------------------



GALICIA: nuboso y cubierto abriéndose claros al final del día por el oeste, y probables brumas y nieblas dispersas en zonas altas del interior, al principio y final del día. Lluvias, débiles por la mañana y acompañadas de chubascos por la tarde, sin descartar tormentas en el litoral. Cota de nieve en descenso hasta alcanzar los 700-800 metros.



Temperaturas en descenso, que puede ser notable en las máximas de la mitad sur y con mínimas que se esperan al final del día. Heladas débiles en zonas de montaña de Orense y del sur de Lugo. En el litoral occidental, vientos del norte y noroeste moderados. En el resto, vientos de componente oeste, flojos a moderados en el interior y moderados en el litoral, con intervalos fuertes en zonas expuestas.



PRINCIPADO DE ASTURIAS: nuboso y cubierto abriéndose claros al final del día por el oeste, y probables brumas y nieblas dispersas en zonas altas de la cordillera, al principio y final del día. Lluvias débiles y chubascos dispersos, más probables y frecuentes por la tarde. Cota de nieve en descenso hasta alcanzar los 700-800 metros.



Temperaturas en descenso, con mínimas que se esperan al final del día en el extremo occidental y heladas débiles en zonas altas de la cordillera. Vientos de componente oeste, flojos a moderados en el interior y moderados en el litoral, con intervalos fuertes en zonas expuestas.



CANTABRIA: nuboso y cubierto, y probables brumas y nieblas dispersas en zonas altas del interior al principio y final del día. Lluvias débiles y chubascos dispersos, más probables y frecuentes por la tarde; cota de nieve en descenso hasta alcanzar los 800 metros.



Temperaturas en descenso, más acusado en las mínimas que se esperan al final del día en los valles del sur, y heladas débiles en zonas altas de la cordillera. En el litoral, vientos flojos del sureste que girarán pronto a oeste y noroeste moderados, con intervalos fuertes en zonas expuestas. En el interior, vientos flojos a moderados del sur que girarán a componente norte.



PAÍS VASCO: nuboso y cubierto, y probables brumas y nieblas dispersas en zonas altas del interior al principio y final del día. Lluvias débiles y chubascos dispersos, más probables y frecuentes por la tarde; cota de nieve en descenso hasta alcanzar los 800-1000 metros.



Temperaturas mínimas en descenso, más acusado en la mitad norte; máximas en aumento. En el litoral, vientos flojos del sureste que girarán pronto a oeste y noroeste moderados, con intervalos fuertes en zonas expuestas. En el interior, vientos flojos a moderados del sur, con intervalos fuertes al principio en zonas altas de la mitad oriental, que girarán a componente norte.



CASTILLA Y LEÓN: intervalos de nubes altas aumentando a cielo nuboso con precipitaciones en el sur y este, que pueden ir acompañadas de tormenta; con chubascos a partir de la tarde en el tercio norte, sobre todo en montaña, donde pueden ser de nieve, al final, por encima de unos 1400 metros bajando la cota a unos 800. Probabilidad de brumas y bancos de niebla en zonas de montaña.



Temperaturas en descenso en el sur y oeste, y sin cambios o en ligero ascenso en el cuadrante noreste. Heladas débiles en zonas de montaña y vientos de este y noreste girando al suroeste y oeste con rachas fuertes.



COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: nuboso o cubierto, y probables brumas y nieblas dispersas en zonas altas de la mitad norte al principio y final del día. Lluvias débiles y chubascos dispersos, más probables y frecuentes por la tarde y que podrían ser localmente fuertes en la mitad norte. Cota de nieve en descenso hasta alcanzar los 1300 metros al final en el Pirineo.



Descienden las temperaturas mínimas, sobre todo en la vertiente cantábrica; vientos flojos a moderados del sur, con rachas muy fuertes en la vertiente cantábrica, que girarán a componente norte al final del día.



LA RIOJA: poco nuboso con intervalos de nubes altas tendiendo a nuboso o cubierto con chubascos, ocasionalmente con tormenta. La cota de nieve puede bajar al final a unos 1200 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso las máximas. Vientos variables flojos tendiendo a aumentar de sureste y sur, con rachas fuertes.



ARAGÓN: cielo nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas, que probablemente serán localmente persistentes en el tercio norte la segunda mitad del día. Cota de nieve en el Pirineo en torno a 1800-2000 metros, descendiendo a 1500-1700 metros a últimas horas.



Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso localmente notable. Viento moderado del sureste en el valle del Ebro y flojo en el resto, de componente sur en el Sistema Ibérico y de componente este en Huesca.



CATALUÑA: cielo nuboso o cubierto con precipitaciones, que podrían depositar barro e ir acompañadas de tormenta, especialmente en el litoral y el prelitoral. Cota de nieve en el Pirineo en torno a los 1800-2000 metros.



Temperaturas mínimas en ascenso en el tercio occidental y sin cambios en el resto; mínimas en descenso, que podría ser localmente notable en la mitad oeste. Viento flojo de este y sureste, aumentando a moderado en el litoral por la tarde.



EXTREMADURA: cielo nuboso o cubierto con precipitaciones, más probables en el este y sur, acompañadas de tormentas ocasionales, y que tienden a remitir en las últimas horas del día. Cota de nieve bajando a últimas horas a unos 1500 metros.



Probabilidad de calima y temperaturas en descenso notable; heladas débiles en Gredos. Vientos de suroeste girando a oeste y noroeste, con rachas fuertes.



COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos o cubiertos y no se descartan nieblas y bancos de niebla en zonas de sierra. Lluvias y chubascos generalizados, débiles o moderados, que podrían venir acompañados de tormentas ocasionales a partir de primeras horas de la mañana, más frecuentes e intensos en la sierra y sur de la comunidad. Cota de nieve en descenso hasta los 1000-1200 metros al final del día.



Temperaturas mínimas que se alcanzarán al final del día, en descenso notable en cumbres del Sistema Central, menos acusado en zonas aledañas, y con pocos cambios en el sureste; máximas en descenso notable y generalizado. No se descartan heladas débiles y dispersas en zonas altas de la sierra. Viento flojo del sur y sureste, girando al suroeste a partir del mediodía y arreciando al final.



CASTILLA-LA MANCHA: cielos nubosos o cubiertos, y no se descartan brumas y bancos de niebla matinales. Lluvias y chubascos generalizados avanzando de norte a sur, débiles o moderados y sin descartar que sean localmente fuertes en sierras del sur, que podrían venir acompañados de tormentas ocasionales a partir de primeras horas de la mañana. No se descarta calima, menos probable en el norte de Toledo y Guadalajara.



Cota de nieve en descenso al final del día hasta los 1400-1800 metros en el tercio oriental y 1000-1400 metros en el resto. Temperaturas mínimas en descenso en las provincias occidentales y con pocos cambios en el resto; se alcanzará al final del día. Máximas en descenso notable y generalizado, algo menos acusado en el sureste. Viento flojo del sur y sureste, arreciando y girando al oeste y suroeste a partir del mediodía.



COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso o cubierto con precipitaciones que podrán depositar barro y venir acompañadas de tormenta, especialmente en la mitad sur. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, localmente notable en el interior. Viento moderado del nordeste en la mitad sur del litoral y viento flojo de componente este en el resto, girando por la tarde a sur y suroeste en el litoral y a flojo de componente oeste en el resto.



REGIÓN DE MURCIA: cielos muy nubosos con chubascos, más probables en el interior y a partir de la tarde, pudiendo ir ocasionalmente acompañados de tormentas y depósitos de barro durante la primera mitad del día. Calima, que tenderá a disiparse durante la mañana.



Temperaturas mínimas sin cambios; máximas sin cambios en el campo de Cartagena y en descenso en el resto. Vientos flojos variables en el interior y moderados del nordeste en el litoral, donde girarán a suroeste al mediodía.



ISLAS BALEARES: cielo nuboso con precipitaciones ocasionales acompañadas de barro, sin descartar alguna tormenta. Temperaturas con pocos cambios y viento moderado del este y sureste, con algún intervalo de fuerte en Ibiza y Formentera, girando por la noche a suroeste.



ANDALUCÍA: cielos cubiertos con chubascos generalizados, ocasionalmente acompañados de tormentas y depósitos de barro durante la primera mitad del día, y que pueden ser localmente fuertes o persistentes. Las precipitaciones irán remitiendo de oeste a este a partir de la tarde salvo en el tercio oriental, donde la cota de nieve bajará hasta 2000 metros. Calima, que tenderá a disiparse a lo largo del día.



Temperaturas en descenso generalizado, notable en las máximas, con mínimas que se registrarán al final del día. Vientos moderados del oeste o suroeste, aumentando a fuertes en el litoral, con rachas ocasionalmente muy fuertes en la costa almeriense y el Estrecho.



CANARIAS: intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en vertientes norte, donde son probables lluvias ocasionales durante la primera mitad del día, en especial en Gran Canaria así como en Lanzarote y en Fuerteventura.



Temperaturas mínimas en ligero ascenso en general, más acusado en las islas orientales, y máximas con pocos cambios en vertientes norte y en ascenso en zonas orientadas al sur. En la provincia occidental, viento del norte ocasionalmente fuerte en vertientes este y oeste, siendo del noroeste en la oriental; en cumbres centrales de Tenerife el viento será del norte fuerte con rachas muy fuertes, disminuyendo por la tarde.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es