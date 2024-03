Ayuso no hablará sobre la imputación de su pareja "porque el caso está judicializado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este domingo en Chile que "no puede hablar" del caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador, porque que está "judicializado", y ha considerado que el debate político está "desequilibrado" porque se están publicando datos de un particular.



Así lo ha aseverado en Chile, donde está de viaje institucional, al ser preguntada por los periodistas sobre la situación de su pareja, después de que la jueza de Instrucción número 19 de Madrid lo haya citado como investigado tras admitir la denuncia de la Fiscalía por dos presuntos delitos de fraude a Hacienda y uno de falsedad en documento mercantil.



"El tiempo demostrará lo que pasa aquí. Mientras esté judicializado no puedo hablar", ha asegurado la presidenta madrileña, quien ha incidido en varias ocasiones que esta investigación no afecta directamente a la Comunidad de Madrid.

