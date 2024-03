Planas descarta bajar el IVA al pescado, mientras el sector pesquero lo califica de error

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha descartado la petición que le ha vuelto a reiterar el sector pesquero nacional de bajar el IVA a los productos pesqueros para impulsar su consumo, decisión que el sector ha calificado de error.

"Pensamos que para potenciar el consumo de pescado lo mejor es hacerlo vía de la promoción y de la creación de valor, más que por el IVA a cero del pescado", ha asegurado Planas al término de la reunión con el sector pesquero.

De esta forma, el titular del ramo ha explicado que esta caída del consumo está vinculado "claramente a cambios en los hábitos y preferencias alimentarias o a los modos de preparación". "Vamos a llevar a cabo nuevas campañas de explicación y de promoción, que llevaremos a cabo en el marco de 'Alimentos de España'", ha avanzado.

Además, el ministro de Agricultura también ha propuesto al sector pesquero durante esta reunión, que vía las organizaciones de productores pesqueros u otros instrumentos se lleve a cabo una cooperación público-privada.

Por su parte, el secretario general de Cepesca, Javier Garat, cree que el Gobierno se "equivoca" a la hora de no eliminar el IVA de los productos pesqueros. "Estamos convencidos de que la eliminación del IVA sería fundamental para cambiar la tendencia del consumo de pescados y mariscos en España", ha indicado.

"Somos conscientes de que la eliminación del IVA no es un tema de su competencia, que es del Gobierno y más del Ministerio de Hacienda, pero no vamos a bajar los brazos y seguiremos pidiéndolo como llevamos haciéndolo años, y no nos cansaremos hasta que lo consigamos", ha recalcado.

No obstante, Cepesca ha celebrado el anuncio de la campaña de promoción, que se realizará por parte de 'Alimentos de España', en colaboración también con el sector, ya que podría "animar a los consumidores a volver a la dieta pesco-mediterránea".

En la misma línea se ha pronunciado la directora general de la Federación Nacional de Pescaderías Tradicionales (Fedepesca), María Luisa Álvarez, que ha reiterado que las pescaderías "no van a cesar en solicitar la eliminación del IVA".

"La fiscalidad saludable es un derecho de los españoles para garantizar la alimentación saludable. Hemos trasladado a Planas que hemos perdido un tercio de las pescaderías españolas tradicionales desde 2007. Somos ya menos de 10.000 cuando éramos 15.000", ha cifrado, recalcando que se trata de "una red única en el mundo que ha permitido también que los españoles sean grandes consumidores de productos pesqueros".

