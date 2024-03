El PP dice que Puigdemont "se burla de Sánchez" y que el PSC va a resucitar el procés

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, tiene claro que Carles Puigdemont "se burla" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su decisión de presentarse a las próximas elecciones catalanas, y que el PSC "no va a frenar ningún procés, sino que lo resucita".



Así lo ha asegurado en un mensaje que ha publicado en la red social X, antes Twitter, un día después de que el expresidente catalán anunciara que se presentará a las elecciones del 12 de mayo para lograr su "restitución" en la Presidencia de Cataluña.



En su comparecencia el líder independentista, que huyó de España en 2017 tras la fracasada declaración unilateral de independencia de Cataluña, aseguró también que su intención es "culminar el proceso de independencia que se inició en 2017", cuando él era el presidente del Ejecutivo de Cataluña.



"Puigdemont se burla de Sánchez. Mientras el Gobierno nos dice que la amnistía es convivencia, él promete volver a saltarse la ley y violar la Constitución. No es pasar página, es volver a la casilla de salida. No es convivencia, es conveniencia de uno e independencia de otro", remarca.



Para Gamarra, "hoy se hace evidente que el PSC no va a frenar ningún procés, sino que lo resucita", una idea sobre la que también abundó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, poco después del anuncio de Carles Puigdemont desde Francia.

