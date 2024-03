El PSOE asegura transparencia absoluta en la comisión del caso Koldo "caiga quien caiga"

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha asegurado este jueves que actuarán "sin doble vara de medir, con transparencia absoluta y con convicción, caiga quien caiga", en la comisión de investigación sobre los contratos de las administraciones en la compra de mascarillas durante la pandemia.



Así lo ha asegurado Peña en la defensa ante el pleno del Congreso de la creación de la comisión de investigación impulsada por el grupo socialista a raíz de la presunta trama de corrupción en la que participó el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García.



"Este país necesita respuestas para realizar las modificaciones pertinentes y que los sinvergüenzas no se vuelvan a colar por la puerta de atrás o que nadie o que ningún familiar les abra la puerta", ha dicho Peña, en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a la investigación fiscal abierta a su pareja.



Ha recalcado que se trata de investigar las contrataciones de "todas" la administraciones y ha recriminado al PP que no quiera que la gente conozca lo que pasó, que sean "de hacer más mutis por el foro" y que su líder, Alberto Núñez Feijóo, se calle ante Ayuso por "complicidad" y "cobardía".



"No se atreve, no tiene arrojo, no tiene lo que hay que tener para pedir la dimisión de la señora Ayuso", ha afirmado y ha añadido que el PP tiene miedo de acudir a una comisión donde "la verdad opaque la campaña basura que tiene en marcha para enfangar la vida pública".



Pero ha asegurado que en el PSOE sí quieren saber, porque la idea era salir de la pandemia "más fuertes, no más ricos", y ha garantizado colaboración con la Justicia, asunción de responsabilidades políticas y transparencia "con esta comisión "y con las que surjan aquí y donde haga falta".



"Tenemos derecho a saber si hay más hermanos, más koldos, más parejas y vicepresidentes de Diputación, como el de Almería, que ha sido detenido, porque no todos somos iguales", ha advertido Peña.



Ha subrayado que "nadie debería sentirse intimidado por esta comisión" y ha añadido que en el PSOE no lo están, porque se rebelan contra la "sinvergonzonería" con esa tranquilidad de conciencia que les da haber tomado decisiones y quieren que esta comisión funcione.



"Más amor a este país en la declaración de la renta, más médicos y menos Maseratis, menos conspiraciones y más explicaciones", ha reclamado.

