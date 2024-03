Feijóo amenaza a Sánchez con investigar las relaciones de su esposa con Air Europa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si no da explicaciones sobre las relaciones de su esposa, Begoña Gómez, con Air Europa antes del rescate de la aerolínea, habrá una investigación parlamentaria y, "si es necesario", también judicial al respecto.



Sánchez y Feijóo han protagonizado este miércoles un nuevo agrio cara a cara en la sesión de control al Ejecutivo del pleno del Congreso en medio del choque institucional de esta cámara con el Senado por la ley de amnistía.



El presidente del PP ha recalcado al jefe del Gobierno que gobernar no es vivir en el Palacio de la Moncloa, y Sánchez le ha contestado, en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja, que tampoco lo es vivir "en dos pisos valorados en más de dos millones de euros pagados en buena medida por el fraude fiscal a Hacienda".



Ha sido tras esa referencia a Ayuso cuando Feijóo ha recordado palabras de años atrás de Sánchez en las que defendía la necesidad de presupuestos para gobernar para afirmar que los españoles están de acuerdo con ellas



A su juicio, si se aplicara "la vara de medir del Sánchez de 2018", éste le pediría al de 2024 que convocase elecciones porque no hay presupuestos y le presentaría una moción de censura "porque está lleno de corrupción".



"Quiere aparentar estar tranquilo pero está muy nervioso, y hace bien, tiene motivos. Por eso -ha añadido- pone el ventilador a la desesperada y por eso le digo que los españoles necesitamos algo más, merecemos algo más y tendremos algo más".



A renglón seguido le ha avisado de que si cree que ha resuelto "las dudas de lo que ha pasado en su Gobierno y su partido, se equivoca" y "que si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa, también".



Por eso ha avisado a Sánchez de que "si vuelve a negarse a dar explicaciones y van tres veces que se las pido -ha apostillado- habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato; parlamentaria, seguro, y judicial también si es necesario".



Esa actuación ha considerado que es necesaria porque ha dicho que hay asuntos que no se despachan con una pregunta y menos si el que responde es el jefe del Gobierno.



Así ha afirmado que los españoles tendrán la certeza de que lo van a saber todo.



"Todo es mentira. Esta amnistía fraudulenta es mentira y su Gobierno, también", ha añadido.



Sánchez ha respondido a esas críticas con la frase "¡qué paciencia hay que tener con ustedes!" y ha recalcado que lo que hace el Gobierno ante la corrupción es colaborar con la Justicia y asumir responsabilidades políticas.



Por contra, en lo que ha denominado el "caso Ayuso", ha reprochado al PP "señalar a la Fiscalía, a la Agencia Tributaria y a los medios de comunicación" en vez de colaborar con la Justicia.



Y respecto a la responsabilidad política, ha pedido a Feijóo que plante cara a la corrupción en su partido y le ha vuelto a exigir que reclame a la presidenta de la Comunidad de Madrid su dimisión.



Sánchez ha respondido también a Feijóo con datos sobre la gestión de su Ejecutivo en el terreno económico, el empleo, la extensión de derechos y la convivencia, y se ha detenido en los primeros de ellos para recordar que España crece más que la media de la zona euro y tiene una de las inflaciones más bajas.



En ese momento ha desvelado que, finalmente, España cerró 2023 con un déficit público del 3,7%, lo que ha recordado que supone cumplir con los objetivos previstos, y ha concluido que lo que hace su Ejecutivo es "gobernar bien".

