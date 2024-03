El PSOE acusa al PP de "arrasar con todo" y poner en peligro el sistema democrático

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado al PP de "arrasar con todo" y poner en peligro el sistema democrático al plantear un "choque inédito en 45 años" entre el Congreso y el Senado a cuenta de la ley de amnistía.



"Les da igual absolutamente todo. Es peligrosísimo para el sistema democrático", ha dicho en los pasillos del Congreso antes de iniciarse la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso que centra su sesión de hoy en el caso Koldo y en la polémica tramitación de la ley de amnistía en el Senado.



Después de que el Senado vaya a plantear un pleno para instar al Congreso a revocar la tramitación de la ley de amnistía en la Cámara Baja, el vicepresidente primero de la Mesa del Congreso y secretario de política municipal del PSOE, Alfonso Gómez de Celis, ha sido contundente: "El Senado podrá decir misa y nosotros podremos escucharla o no".



Fuentes cercanas a los letrados del Congreso señalaron este martes que no contemplan que la tramitación de la ley de amnistía pueda verse alterada en sus dos meses de plazo para que regrese a esta Cámara y avisaron de que en caso de que no sea devuelta al Congreso entraría en vigor inmediatamente.



El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López ha criticado la "estrategia" del PP de intentar retrasar su aprobación definitiva y pedir al Senado, donde tiene mayoría, que plantee un "choque inédito en 45 años de democracia" al recurrir a un conflicto entre órganos constitucionales.



"Le da lo mismo plantear un choque inédito en 45 años de democracia, les da igual, acosar a periodistas, amenazar a medios de comunicación, fabricar mentiras desde las instituciones como desde la Comunidad de Madrid, les da igual absolutamente todo. Y esto es peligrosísimo para el sistema democrático", ha puntualizado.

