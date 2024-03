El Senado admitirá a trámite la ley de amnistía y elegirá restarle la urgencia

La Mesa del Senado dará este martes el visto bueno a tramitar la proposición de ley orgánica de amnistía y elegirá que se haga por el procedimiento ordinario, según ha solicitado el PP, que cuenta con mayoría en la cámara, sin la urgencia con la que se tramitó en el Congreso.



La reunión de la Mesa comenzará a las 12:00 horas y es la primera desde que la iniciativa fue registrada en la cámara alta el viernes, tras su aprobación por el pleno del Congreso el jueves, por 178 votos a favor y 172 en contra.



En esta reunión, por tanto, la Mesa tiene que calificar la proposición de ley y admitirla a trámite.



Vox ha avisado de una posible querella contra la Mesa del Senado si decide tramitarla y no secundar su propuesta de plantear un conflicto de intereses con el Congreso ante el Tribunal Constitucional.



De forma previa, sin embargo, y ante las demandas de Vox, la Mesa ya encargó un informe a los letrados para que ratificaran la obligación que tiene de dar curso a una proposición aprobada por el Congreso.



En el informe, al que ha tenido acceso EFE, los letrados creen que la Cámara Alta debe admitir a trámite la proposición ya que se trata de una "obligación automática" según el artículo 90.1 de la Constitución.



En otro informe, no obstante, los letrados subrayan que la ley que ha llegado al Senado es inconstitucional y proponen que el texto continúe "depurando los vicios de inconstitucionalidad no resueltos" durante su paso por el Congreso.



Además, recomiendan que la tramitación la lleve a cabo una comisión conjunta de 32 senadores, integrada por miembros de dos comisiones ya establecidas: la Constitucional y la de Justicia.



Todos esos informes estarán sobre la mesa del órgano rector del Senado.



El informe que no ha recibido aún es el que pidió al Consejo General del Poder Judicial, cuyo pleno tiene que decantarse este jueves, día 21, entre los redactados por dos de sus vocales, uno a favor de la constitucionalidad de la amnistía y otro en contra.



En cuanto a la decisión sobre el procedimiento para la tramitación, la Mesa, con toda probabilidad, elegirá el ordinario, que faculta a la cámara alta para que se tramite hasta el 16 de mayo, durante dos meses desde su registro, en vez del de urgencia, que haría que fuera en quince días.



El PP registró este lunes por la tarde la petición del procedimiento ordinario, lo que servirá para que la Mesa emplee por primera vez la potestad de decidir sobre la urgencia de una iniciativa que le llega aprobada por el Congreso, independientemente de cómo se tramitara en la cámara baja.



Esa potestad la tiene el Senado desde que el PP propiciara el pasado octubre un cambio en el Reglamento, merced a su mayoría en la cámara territorial, puesto que antes debía respetar el tipo de procedimiento que fuera seguido en el Congreso.



Ese cambio reglamentario está recurrido por el PSOE ante el Tribunal Constitucional.



De forma paralela, la Comisión General de las Comunidades Autónomas analizará el contenido autonómico al que atañe esa proposición de ley y este miércoles designará una ponencia.

