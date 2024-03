Carles Puigdemont desvelará en Elna si se presenta como candidato al 12M

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont desvelará este jueves en una conferencia en Elna, en el sur de Francia, si se presenta como candidato de JxCat a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.



Así lo han anunciado fuentes de su entorno, después de que en los últimos días su partido haya explicado que su opción número uno para afrontar los comicios del 12M es Puigdemont, quien, según sus cálculos, podrá volver a Cataluña coincidiendo con el debate de investidura, hacia finales de junio, una vez entre en vigor la ley de amnistía.



La conferencia tendrá lugar en el Ayuntamiento de Elna el jueves 21 de marzo a las siete de la tarde, una semana y un día después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciara el adelanto electoral en Cataluña.



Puigdemont ha escogido el simbolismo de Elna, en la Catalunya Nord -territorio del sur de Francia con lazos históricos y lingüísticos con Cataluña-, como escenario del que puede ser el anuncio de su retorno físico y electoral a Cataluña a raíz de las elecciones del 12M, cuyo decreto de convocatoria firmará este lunes Aragonès.



Si se cumplen las previsiones y la ley de amnistía puede ser aprobada definitivamente en las Cortes a finales de mayo o como muy tarde a principios de junio, el expresidente catalán espera que le sea retirada la orden de detención nacional que pesa sobre él.



Eso significaría que durante la campaña electoral del 12M aún no podría volver a Cataluña sin riesgo de ser detenido, pero las cosas podrían haber cambiado hacia finales de junio, fechas en las que se celebrará el debate de investidura en el Parlament, aunque todo dependerá de cómo decidan los tribunales aplicar la ley de amnistía.



Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, aseguró el pasado viernes que el expresident está dispuesto a regresar a Cataluña cuando entre en vigor la ley de amnistía y a someterse a una eventual investidura, aun a riesgo de ser detenido: "Llevará su decisión hasta el final".



Boye afirmó en RAC1 que una vez se publique en el BOE la ley de amnistía, el Tribunal Supremo deberá levantar la orden de detención contra Puigdemont por el 'procés' y se abrirá "un marco jurídico distinto" que le permitiría regresar.



El abogado admitió, no obstante, que existe la posibilidad de que el expresidente catalán sea detenido -no puede descartar una nueva orden de arresto en la causa de terrorismo de Tsunami Democràtic-, pero recalcó que Puigdemont "va a asumir las consecuencias de sus decisiones".



Este domingo, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, apostó por Puigdemont como alternativa al "bipartito de la resignación" que, a su juicio, representan el primer secretario del PSC, Salvador Illa, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de ERC.

