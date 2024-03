El PP cree que la Comisión de Venecia no avala la amnistía y "saca los colores a Sánchez"

El PP ha asegurado que el informe de la Comisión de Venecia "no avala" la amnistía y el Gobierno "sufre un nuevo varapalo" tras este dictamen, que "evidencia las mentiras del PSOE".



"La Comisión de Venecia saca los colores a Sánchez", han señalado fuentes del PP tras conocerse el dictamen final del organismo, que para los populares apunta a que la norma aprobada este jueves en el Congreso "rebasa los límites del derecho europeo, vulnera la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial".



Los populares han acusado a los socialistas de "mentir" en su valoración del dictamen, que a su juicio señala que la amnistía "vulnera la separación de poderes y ataca la independencia del Poder Judicial" o permite "que algunos delitos de terrorismo tipificados como tales por las directivas europeas puedan ser ahora amnistiados".



"El Gobierno miente porque quiere hacer pasar por constitucional una ley que lamina uno de los tres poderes del Estado, desactivando la separación de poderes para casos particulares", ha advertido el PP.



También ha puesto el foco en la recomendación de que la norma sea aprobada por mayoría cualificada, no solo absoluta, que a su juicio demuestra que "requiere una reforma constitucional que el Gobierno no ha planteado".



Además, ha criticado el alcance temporal de la amnistía que el dictamen pide corregir: "El Gobierno no pasa el examen europeo sobre una amnistía que a todas luces es un traje a medida de sus socios", ha subrayado.



"La amnistía no tiene consenso social ni jurídico ni parlamentario. Solo ha conseguido reconciliar a los independentistas con su causa para culpabilizar al Estado de derecho de su desafío", ha concluido.

