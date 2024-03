El PP critica que Sánchez no haya explicado todavía su "posible conflicto de intereses"

El PP ha criticado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya salido todavía a explicar el posible conflicto de intereses que, en opinión de los populares, podría haber incurrido al no ausentarse del Consejo de Ministros en el que se decidió el rescate de Air Europa.



En una entrevista en Telecinco, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha contrastado este comportamiento con el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que, ha recordado, compareció "en 24-48 horas varias veces" para dar explicaciones sobre un "litigio de su pareja".



Un litigio de un particular, ha recalcado el dirigente popular, que "no impacta en la administración pública y mucho menos en el ámbito de gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid", pero que ha servido para "embarrar" el debate público, ha dicho.



Tras insistir en que a su partido lo único que le importa es como impacta el comportamiento de los políticos, ha añadido que no le interesa ni la mujer del presidente, Begoña Gómez, ni la pareja de Ayuso. "A nosotros lo que nos importa el presidente del Gobierno que es a quien hacemos oposición y a quien controlamos la acción del Gobierno, ha aseverado.



Por otra parte, ha acusado a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, de utilizar el poder para "embarrar" a sus adversarios políticos, antes de advertir de que al final todas las "ramificaciones" del caso Koldo se van a saber.

