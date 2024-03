Las separaciones y divorcios cayeron en España un 3% el año pasado

Las demandas de disolución matrimonial presentadas en 2023 descendieron un 3 por ciento respecto al año anterior, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados este viernes, que indican que la caída se ha producido tanto en divorcios como en separaciones y nulidades.



En 2023 se registraron 52.803 divorcios consensuados (un 4,2 % menos que el año anterior), mientras que los no consensuados apenas variaron (un 0,5 % menos). Hubo 2.369 separaciones consensuadas (un 8,2 % menos) y las separaciones no consensuadas cayeron un 11,5 %, hasta 1.039. Las nulidades pasaron de 65 en 2022 a 50 en 2023.



De esta manera, en 2023 el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes en España fue de 192,1.



Las tasas más altas se dieron en Canarias, con 247,3 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes; Comunidad Valenciana (223,1); Baleares (213,9); Murcia (204,3); Andalucía (198,9); Castilla–La Mancha (195,7) y Cataluña (194,9).



Por el contrario, las tasas más bajas se registraron en el País Vasco (157,3 demandas por cada 100.000 habitantes); Castilla y León (158,2); Madrid (160,9); Extremadura (179,4) y Cantabria (184,7).



Además en 2023 se presentaron 12.485 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 1,6 % menos que en el año anterior, y también se redujo el número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, un 2,2 % menos.



Por el contrario, las demandas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron 22.273, cifra que representa un ligero incremento, situado en el 0,9 %, y las no consensuadas, que sumaron 27.280, aumentaron un 3,1 %.

