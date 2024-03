Alegría niega tensiones con Yolanda Díaz y garantiza la estabilidad de la coalición

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha negado este viernes tensiones con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tras renunciar Pedro Sánchez a los presupuestos de 2024 y ha asegurado la estabilidad de la coalición los tres años y medio que restan de legislatura.



Alegría ha defendido en una entrevista en TVE la decisión adoptada por Sánchez después del adelanto de las elecciones catalanas por la negativa de los comunes, integrados en Sumar, a apoyar las cuentas de la comunidad, pese a que, según la portavoz, Yolanda Díaz sabía que era "muy importante" aprobarlos.



Ha admitido que hasta hace poco desde el Gobierno se decía también que los presupuestos de 2024 eran "importantísimos", pero ha añadido que "en política hay que saber leer la realidad".



En este sentido, ha señalado que al cambiar el "tablero político", era "prácticamente imposible" sacarlos adelante, pese a que estaban ya "muy negociados y muy debatidos" con las distintas fuerzas parlamentarias.



"Era muy difícil", ha insistido Alegría, para quien la nueva situación no impedirá que la coalición de gobierno siga trabajando con la "misma dinámica" hasta completar la legislatura, porque los dos socios comparten objetivos y proyectos para los próximos tres años y medio.



La portavoz del Gobierno ha destacado además que la aprobación de la ley de amnistía por el Congreso abre una nueva etapa de reconciliación en Cataluña, en la que los socialistas tienen "muy clara" su posición sobre la intención de los independentistas de continuar por la vía unilateral.



"Hay fórmulas que no caben dentro de la Constitución", ha dicho, después de subrayar que la sociedad catalana no está a favor de la unilateralidad y que "el paso se dio con los indultos y ahora con la amnistía", que son los que van a permitir abrir esa nueva etapa.



Alegría también se ha pronunciado sobre el comentario en las redes sociales del ministro de Transportes, Óscar Puente, hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que habló de su pareja como "testaferro con derecho a roce".



Ha respondido que "más allá de los contenidos de los tuits, lo que es importante son las explicaciones, la transparencia y la verdad", pero ha recordado que "esta señora fue a una sesión al Congreso de los diputados y todos tuvimos que escuchar cómo llamaba al presidente 'hijo de... fruta'".



Además ha acusado a Ayuso de haber "manchado el buen nombre" de los fiscales y la Agencia Tributaria al hablar de una "cacería", cuando la realidad, ha dicho, es que su pareja debe "más de 300.000 euros".

