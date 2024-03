Díaz no comparte la decisión del presidente de renunciar a los presupuestos para este año

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no comparte la decisión de Pedro Sánchez de renunciar a los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2024 y prorrogar los actuales, ya que a su juicio hay que seguir trabajando "por el bien común" en este país.



Así lo ha indicado este jueves la vicepresidenta en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, después de que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiera no presentar el proyecto de ley de presupuestos del Estado para este año después del adelanto electoral en Cataluña y trabajar para presentar las cuentas públicas de 2025.



"Nosotros ayer por la tarde y nuestros equipos de Sumar y del Partido Socialista estaban reunidos negociando cuando Moncloa decidió no continuar con los presupuestos", ha dicho Díaz, quien ha dejado claro que respeta la decisión de Sánchez pero "no la compartimos".



En su opinión, hay que seguir gobernando y "la ciudadanía, que están viendo una crisis de inflación sin precedentes, necesita seguir ganando derechos".



En este sentido, ha hecho hincapié en que van a seguir trabajando "por el bien común" y ha recordado que hoy mismo hay una mesa de diálogo social en el Ministerio de Trabajo.



Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha dicho no compartir la decisión de Pedro Sánchez, de renunciar a aprobar los presupuestos de 2024 aunque la respeta y tiene claro que, a pesar de ello, "hay Gobierno para rato".



"Nosotros, por supuesto, respetamos pero no compartimos la decisión del PSOE de no intentar sacar a delante los presupuestos en España, porque la vivienda, la dependencia, los cuidados... son cuestiones que no pueden esperar y que necesitan que haya presupuestos", ha asegurado en los pasillos del Congreso.



Tras reconocer que el camino para aprobar las cuentas públicas era "difícil" tras la convocatoria electoral en Cataluña, Errejón ha insistido en que deberían haberlo intentado "hasta el final". "Lamentamos que no se haya intentado", ha agregado.

