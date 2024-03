Un vocal del CGPJ vincula la amnistía con "los votos que hacen falta para una investidura"

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías ha afirmado que hay una "realidad incómoda que nadie quiere reconocer", puesto que la futura amnistía nace de "los votos que hacen falta para una investidura", en referencia al apoyo de JxCat y ERC a Pedro Sánchez.



En una mesa redonda este miércoles en la Universitat Abat Oliva-CEU (UAO) de Barcelona, junto a la catedrática de Derecho Constitucional de la UAB Teresa Freixas, Macías ha subrayado que son "los mismos señores que van a salir beneficiados de la amnistía los que con sus votos la están sacando adelante".



"¿De verdad aquí alguien no sabe que son los votos que hacen falta para una investidura?", ha expresado Macías, tras afirmar que la futura norma es "inconstitucional", no solo "con carácter general", sino también "concreto" por "cuales son las motivaciones reales de esta ley".



El vocal del CGPJ ha afirmado que "nadie puede dudar de que esta ley es inconstitucional", puesto que la amnistía "no tiene nada que ver con el interés general", sino que "supone la impunidad para algunos privilegiados".



Macías también ha cargado contra el concepto de persecución judicial -'lawfare'- tras denunciar que "han confluido intereses diversos" para destruir la democracia liberal en España, que se han encontrado con que los jueces son "el único escollo" para lograr sus objetivos.



Sobre el término 'lawfare', ha denunciado que esta idea solo es "el objetivo de ataque para la ruptura de todo lo que hay detrás, de todo lo que soportan estos jueces independientes".



"Si quieres romper la idea de la democracia liberal tal y como conocemos ahora, tienes que romper la base, tienes que romper la independencia judicial", ha denunciado.

