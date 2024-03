Ayuso asegura que es Hacienda quien le debe a su pareja 600.000 euros: "No hay trama"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este miércoles que Hacienda debe 600.000 euros a su pareja, quien está siendo "asediado por todo el poder del Estado" por "una inspección salvaje" y "sacada de quicio", algo que él demostrará con su abogado.



"No hay trama de facturas, no hay sociedades pantalla", ha asegurado Díaz Ayuso en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en la localidad madrileña de Leganés, un día después de la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra su pareja sentimental y otras cuatro personas por defraudar supuestamente 350.951 euros a Hacienda, a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.



El fraude fiscal del que está acusado Alberto González Amador tuvo origen, presuntamente, en comisiones de dos millones de euros que cobró por mediar en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, según eldiario.es, que cita como fuente un informe de la Agencia Tributaria, elaborado a lo largo de dos años.



Según Díaz Ayuso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trata de "tapar el escándalo" del caso del exasesor de José Luis Ábalos, pidiendo su dimisión por este asunto que afecta a su pareja, al que ha situado como damnificado.



En esta línea, ha subrayado que es Hacienda quien le debe a su pareja "casi 600.000 euros por intereses", y ha apuntado que esta denuncia busca "retrasar" lo que le debe.



También ha asegurado que "no hay un solo contrato con la Comunidad de Madrid", sino que "se está mezclando todo" dentro de "una persecución política escandalosa" hacia su persona y hacia su pareja, una persona particular que, a su juicio, se ha visto involucrada en esto por el hecho de tener una relación con ella.



Sobre las sospechas vertidas sobre la compra de su piso, Díaz Ayuso ha señalado que ese piso pertenece a su pareja con quien reside allí "temporalmente", y ha sido hipotecado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es