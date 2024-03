Montero insiste en que "no va a permitir ninguna privatización del espacio público"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este miércoles en que "el Gobierno no va a permitir ninguna privatización del espacio público" después de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), haya planteado cobrar una entrada por el acceso a la Plaza de España.



El Gobierno, que es titular de la mayor parte del conjunto arquitectónico, "no va a cobrar por la visita a estos lugares", ha subrayado Montero durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.



La Plaza de España de Sevilla, ha añadido, es uno de los monumentos más importantes de la exposición universal de 1929 y un "reclamo" de la ciudad, por lo que la obligación de las administraciones es preservar, conservar y reparar los bienes de interés cultural.



La vicepresidenta ha recordado además que el Ayuntamiento de Sevilla ha recibido un 56 % más de recursos que en la etapa del ex presidente del gobierno Mariano Rajoy, por lo que el eventual cobro de una entrada "no es una cuestión económica" sino "del interés por la privatización que siempre alumbra el PP".



El diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que formulaba la pregunta, ha considerado un "dislate" que el alcalde de Sevilla pida 5 millones de euros anuales para el mantenimiento de la plaza cuando el PP votó en contra de la senda de estabilidad presupuestaria, que supuso una pérdida de capacidad de gasto de 40 millones para la ciudad.

