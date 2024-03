Sánchez insta en el 8M a hacer frente a ultras y "nostálgicos de un pasado machista"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este viernes, Día Internacional de la Mujer, a hacer frente en parlamentos, urnas y calles a la "internacional ultra" que quiere hacer retroceder los derechos de las mujeres y a los "nostálgicos de un pasado machista".



Sánchez ha hecho esta llamada en su intervención en el acto organizado por el Gobierno chileno en la comuna de la Pintana, una de las zonas más humildes de la capital con motivo de la celebración del Día de la Mujer y en el que han estado presentes el presidente de Chile, Gabriel Boric, y gran parte de sus ministros.



El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la jornada de hoy sirve para dejar claro que la igualdad de género es un asunto global que no ha dejado nunca de ser urgente, que va más allá de las fronteras y que debe atravesar a todas las culturas, nacionalidades y clases sociales.



"Cerrar la brecha de género es un deber moral pero también una exigencia de la razón", ha afirmado antes de asegurar que "no hay causa más justa que el feminismo porque no hay frontera más noble que la igualdad real entre hombres y mujeres".



Ha explicado que celebrar esta jornada en Chile tiene un sentido muy especial porque los dos países tienen un gobierno feminista y siguen tomando medidas para avanzar en igualdad.



Entre ellas, ha citado la aprobación en Chile de la ley integral para la lucha contra la violencia de género (por la que ha felicitado a Boric) y la tramitación en España de la ley de representación paritaria.



Pero ha reconocido que queda mucho por hacer y existe el riesgo de retroceder en lo conseguido.



"Antes avanzábamos a pesar de la resistencia de las fuerzas conservadoras, y ahora nos enfrentamos a la amenaza real de una internacional ultra que quiere hacer retroceder medio siglo a las mujeres", ha añadido.



Se trata, ha dicho, de "negacionistas de la violencia de género y de la igualdad real entre mujeres y hombres, nostálgicos de un pasado machista al que no queremos retroceder -ha afirmado-".



Tras lamentar que en muchos sitios se estén desmantelando políticas de igualdad "en nombre del retorno a un pasado falseado y mitificado", ha considerado un deber alzar la voz contra esa "infamia".



"Por fuerte que sean los movimientos ultras y reaccionarios que hoy recorren el mundo -ha apostillado-, no hay ola más poderosa que la de millones de mujeres reivindicando el triunfo de la razón y la justicia"



El presidente del Gobierno ha hecho hincapié en que los derechos no sólo se conquistan, sino que también se defienden en los parlamentos, en las urnas y en las calles y ha aseverado: "Se acabó. Avanzar en feminismo es avanzar en democracia".



La participación de Sánchez en este acto por el 8M ha sido la última actividad de su agenda en Chile y de su primer viaje a Latinoamérica de la legislatura, que le llevó también a Brasil.

