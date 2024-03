JxCat seguirá negociando "fuera de foco" con el PSOE sin renunciar a la vía unilateral

La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha asegurado este viernes que su partido seguirá negociando "fuera de foco" con el PSOE cada una de las cuestiones susceptibles de acuerdo, aunque no renunciará a la "vía unilateral".



En declaraciones a Telecinco, Borràs ha celebrado que la ley de amnistía haya quedado "encarrilada" tras el pacto alcanzado esta semana por PSOE, JxCat y ERC.



Según Borràs, la amnistía era "el paso previo" pactado durante la negociación para la investidura de Pedro Sánchez, para "tratar de reparar el daño" causado por la "cúpula judicial española", que "retorció el Estado de Derecho" en su "persecución descarnada" contra el independentismo.



Una vez acordada esta ley de amnistía "integral y de aplicación inmediata" que reclamaba JxCat, ahora el "objetivo político" es, ha recalcado Borràs, conseguir la independencia de Cataluña "de manera democrática y pacífica".



Borràs ha recordado que el acuerdo de investidura preveía la creación de una mesa de negociación discreta entre JxCat y el PSOE, por lo que su previsión es mantener este "trabajo continuo fuera de foco" con los socialistas.



La aprobación de la amnistía, ha advertido, no presupone que JxCat vaya a apoyar los próximos Presupuestos Generales del Estado, sino que esta y cualquier otra cuestión que el PSOE quiera poner encima de la mesa deberá ser objeto de negociación.



"El PSOE tiene el conocimiento de cuáles son las reglas de juego", ha señalado, en alusión al pacto de investidura firmado a finales de 2023, que prevé que en cada momento ambas partes abordarán las cuestiones susceptibles de ser pactadas "sin dar nada por sentado".



El acuerdo de investidura, ha precisado, "no habla de estabilidad de legislatura", sino que cada votación se abordará "paso a paso".



Esta vía de negociación abierta, sin embargo, no significa que JxCat haya renunciado a la unilateralidad que se aplicó en 2017.



"Nosotros no abandonamos ninguna vía, porque lo que queremos es conseguir nuestro objetivo. Lo estamos haciendo pacíficamente, por procesos democráticos, buscando ese entendimiento. Pero a la vía unilateral no podemos renunciar, viendo cómo actúa el Estado que tenemos en frente", ha afirmado.



Ahora, JxCat está "tratando de llegar a acuerdos" para conseguir sus objetivos, "siempre en un marco pacífico", utilizando la fuerza de que disponen sus siete diputados en el Congreso.



Borràs ha calificado de "absolutamente indigno" que algunos jueces pretendan investigar por presunto terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros líderes del 'procés'.



Eso supone, ha denunciado la presidenta de JxCat, una "banalización del dolor tan terrible" causado por el terrorismo en España a lo largo de las últimas décadas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es