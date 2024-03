La ley de amnistía excluye los delitos más graves de terrorismo y traición y la corrupción

El acuerdo sobre la ley de amnistía alcanzado este miércoles por PSOE, JxCat y ERC se adapta a los estándares europeos, excluye los delitos más graves de terrorismo y traición y "en ningún caso" exculpa delitos de corrupción, según han informado a EFE fuentes cercanas a la negociación.



La ley sería de aplicación inmediata una vez que se publique en el BOE y garantiza que la amnistía cubre a "todas las personas involucradas en el proceso independentista, de modo que se cierre definitivamente una etapa que ha condicionado la vida política catalana y de toda España durante demasiado tiempo".



Al entrar en vigor, la norma tendría como efecto el levantamiento de las euroórdenes que pesan sobre el expresident Carles Puidemont, lo que teóricamente posibilitaría su regreso.



Las fuentes mantienen no obstante su cautela respeto a lo que pueda decidir finalmente Puigdemont o ante la eventualidad de que algún juez no levantara automáticamente las euroórdenes.



Según estas fuentes, el "aval" de la Comisión de Venecia ha sido clave para fundamentar el acuerdo, que incluye además la retirada del resto de enmiendas que quedaban vivas, con lo que el texto de la ley será ya definitivo.



El texto pactado asume varias de las reivindicaciones de Junts y ERC.



A propuesta de Junts, por ejemplo, se amplía el ámbito temporal en el que se aplicará la amnistía, que comenzará en noviembre de 2011, dos meses antes de lo previsto inicialmente, y se extenderá hasta noviembre de 2023.



En materia de terrorismo, según estas fuentes, la amnistía no incluirá los actos que vulneren tanto la Directiva europea sobre delitos de terrorismo del año 2017 como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.



Quedarían así previsiblemente cubiertos actos como los protagonizados por Tsunami Democràtic, organización a la que el Supremo atribuye posibles delitos de terrorismo callejero bajo el liderazgo de Puigdemont.



En el caso de actos que puedan constituir delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional, explican las fuentes que no se amnistiarán si se han vulnerado los principios de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones de la Asamblea General sobre las relaciones pacíficas entre países. Es decir, si se ha producido una amenaza o un uso de la fuerza efectivos contra la independencia o la integridad territorial de España.



En los delitos económicos, añaden, queda claro que en ningún caso pueden ser amnistiados delitos donde haya habido enriquecimiento.



Según estas fuentes, la exclusión de los tratos inhumanos y degradantes se ajusta a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que significa que no serán amnistiados si han quebrado la resistencia moral y física de la víctima.



A propuesta de ERC, se abre la puerta a la devolución de multas por sanciones menos graves impuestas en materia de seguridad ciudadana, que podrán ser devueltas por la administración que las impuso si concurren razones de proporcionalidad y así lo decide.



La ley, remarcan las mismas fuentes, es impecable desde el punto de vista jurídico, constitucional y europeo, tal y como ha sostenido el Gobierno desde el primer momento y este miércoles ha vuelto a defender Pedro Sánchez.

