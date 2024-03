Montero asegura que el Gobierno va a presentar el proyecto de Presupuestos para 2024

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que "el Gobierno va a presentar su proyecto de Presupuestos para 2024" aunque la mayoría absoluta del PP tumbe la senda de déficit en el Senado.



El Ejecutivo "va a remitir a las Cortes Generales (el Presupuesto), la legislatura continúa su andanza", ha subrayado Montero durante su intervención en el Senado para defender la senda de estabilidad, aunque sin dar fecha sobre cuándo se presentarán las cuentas, que acumulan ya un importante retraso.



El PP va a tumbar por segunda vez la senda de estabilidad para el periodo 2024-2026, un trámite que permitirá al Gobierno -de acuerdo a un informe de la Abogacía del Estado que todavía no se ha hecho público- presentar los Presupuestos, aunque de acuerdo a los objetivos remitidos a Bruselas en abril en lugar de con los nuevos.



Esto no afecta al objetivo global de déficit público, que es del 3 % del PIB para 2024 en ambos casos, pero sí al margen presupuestario de comunidades autónomas y ayuntamientos, que según la vicepresidenta perderán 5.000 millones de capacidad de gasto (las metas de abril piden estabilidad presupuestaria a las regiones en lugar de una décima de déficit y dos décimas de superávit a los ayuntamientos en lugar de equilibrio).



Montero ha apelado al "sentido de la responsabilidad" del PP para que no bloqueen la senda de déficit y así "facilitar la vida de los ciudadanos", algo que "tristemente" no vaya a suceder.



"A sus señorías del PP no les interesa ni el bienestar de los ciudadanos ni el interés general", ha afeado, "lo que hacen es restringir el espacio fiscal a todas las comunidades autónomas y ayuntamientos", incluso en las que gobiernan y a pesar de que algunas ya han elaborado sus presupuestos conforme a objetivos más flexibles.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es