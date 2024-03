El Senado creará la semana que viene la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'

La Mesa del Senado ha calificado este martes la solicitud de creación de comisión de investigación que presentó el PP en la Cámara Alta sobre el 'caso Koldo' y se incorporará en el Pleno de la próxima semana, para que se dé luz verde a su constitución entre el martes y el miércoles que viene.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el Pleno del martes que viene aprobará la creación de esta comisión de investigación impulsada por el PP sobre la trama que afecta a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.

Una vez lo apruebe el Pleno, se elegirán los miembros y la Mesa de la Comisión y ahí empezarían los trabajos de la investigación parlamentaria, con las propuestas de los comparecientes y las solicitudes de informes, entre otros aspectos.

AMPLIACIÓN A OTRAS RAMIFICACIONES DE LA TRAMA

Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha explicado que han ampliado "el objeto y el alcance" de la comisión de investigación que crearán en la Cámara Alta para "llegar hasta el final" y que los españoles "conozcan toda la verdad" tras investigar "todas las ramificaciones del caso".

Aunque no ha detallado a qué personas se están planteando citar a la comisión --limitándose a decir que se debatirá cuando se constituya--, García ha ahondado en que estaba inicialmente acotada a la intermediación de Koldo García pero que "no es el Caso Koldo, no es el caso Ábalos, es el caso PSOE", incluidos otros "derivados de esta trama" como la del rescate de AirEuropa.

"Queremos llegar hasta el final, que los españoles conozcan toda la verdad, que se depuren todas las responsabilidades políticas y que caiga quien caiga y cueste lo que cueste", ha añadido la portavoz 'popular', asegurando que llevan a cabo esta ampliación para que "el Gobierno no encuentre ninguna grieta por la que escapar".

"LOS TRAEREMOS A RASTRAS SI ES NECESARIO"

Preguntada sobre si entre esas personas están el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o su esposa, Begoña Gómez, la dirigente del PP ha indicado que les queda por definir un plan de trabajo y que "no descartan a nadie".

"Todas las personas que estén implicadas de alguna manera en esta trama comparecerán, los traeremos a rastras si es necesario, porque lo que queremos es dar luz a toda esta trama que, desde luego, asola a un partido político (el PSOE)", ha agregado García.

