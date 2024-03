Los comunes presentan una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Generalitat

En Comú Podem (ECP) ha presentado este martes una enmienda a la totalidad contra los presupuestos de la Generalitat de Catalunya de 2024, aunque seguirá negociando con el Govern la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita retirarla.



La presentación de la enmienda a la totalidad ha sido confirmada por la presidenta del grupo de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa en la que ha reiterado que sigue siendo una condición indispensable para apoyar los presupuestos dejar sin efecto el proyecto de Hard Rock, no aprobando su plan urbanístico (PDU).



Sobre la posibilidad de que el Govern plantee una moratoria del Hard Rock debido a la sequía, Albiach ha puntualizado que no deseaba "especular" ni tampoco negociar a través de los medios de comunicación, porque el Ejecutivo presidido por Pere Aragonès no les ha planteado esta propuesta.



"Tenemos palabra y ya dijimos que para apoyar los presupuestos resulta necesario retirar el Hard Rock, que es un disparate, un viejo proyecto desfasado que actualmente no tiene ningún sentido mantener", ha explicado la líder de los comunes.



Albiach ha lamentado que "ERC parece que sigue queriendo estar cautiva de aquella decisión tomada hace años por CiU, PSC y PP de tirar adelante el Hard Rock" y, en este sentido, ha interpelado al partido liderado por Salvador Illa para que diga "cómo un partido que se considera progresista puede querer que Cataluña tenga el casino más grande de Europa".



Ha subrayado, en todo caso, que los comunes no se levantarán de la mesa de negociación hasta el último minuto, con la voluntad de alcanzar un acuerdo con el Govern de ERC antes del día 13, que es cuando en el pleno se votarán las enmiendas a la totalidad de los presupuestos.



Pero Albiach ha lanzado una advertencia a Pere Aragonés: "Con nosotros se negocia y se dialoga, pero en ningún caso se nos presiona o se nos hace chantaje, porque esto no lleva a ninguna parte", ha afirmado sobre unas declaraciones del presidente catalán en las que vinculaba no apoyar los presupuestos con no querer dejar atrás los recortes de CiU.



La líder de los comunes ha revelado que las reuniones con el Govern tienen "un tono cordial desde nuestra incomprensión" porque el Ejecutivo no les plantea alguna fórmula para no aprobar el plan urbanístico de Hard Rock, "y se trata de una decisión política y no técnica", ha matizado.



En este punto, Albiach ha pedido al presidente Aragonès "liderazgo" y que ERC "dé a conocer su modelo de país, y ponga límites al modelo del PSC".



Ha dicho tener claro que "los presupuestos de Cataluña y los del Estado son carpetas separadas" y que "tampoco es una buena idea mezclarlos con la tramitación de la ley de amnistía".



Sobre esta última cuestión, ha considerado que el acuerdo puede ser inminente, y que su aprobación será "una buena noticia para todos aquellos que queremos hablar más de futuro que de pasado, y para culminar la desjudicialización de la política".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es