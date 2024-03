El PP exige claridad y respuestas contundentes a Armengol sobre su mandato en Baleares

El PP espera claridad y respuestas contundentes de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en su comparecencia de este jueves, porque su situación está "comprometida y en entredicho" por su actividad política como presidenta del Gobierno balear durante la pandemia.



Así lo ha dicho el portavoz del PP, Borja Sémper en una entrevista en RNE, en la que ha señalado que las informaciones desveladas hasta ahora sobre su mandato en Baleares justifican que Armengol no siga como presidenta del Congreso, una institución en la que además se va a debatir sobre su vinculación con el caso Koldo del supuesto cobro de comisiones ilegales por la venta de mascarillas.



Sobre la posibilidad de que Armengol denuncie al PP por injurias, su portavoz ha incidido que normalmente cuando los políticos se ven interpelados por supuestos casos de corrupción reaccionan "mal", de forma "equivocada" y "atacado".



"Solo faltaría que la oposición no pudiera preguntar sobre hechos graves", ha exclamado Sémper, que ha asegurado que en el PP no van "a la caza de nadie", como hizo el PSOE en el pasado, sino que únicamente están exigiendo "transparencia y verdad".



Ha considerado sorprendente que desde Ferraz se quiera implicar a la actual presidenta balear, Margarita Prohens, y al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y ha dicho que el expediente de reclamación del pago de las mascarillas sigue vigente.



Sémper ha mantenido además que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conocía las irregularidades porque Moncloa fue advertida hasta en seis ocasiones.



Sobre la ley de amnistía, ha dado por hecho que si se ha convocado la Comisión de Justicia para este jueves es porque ya hay acuerdo entre el PSOE y Junts y solo falta saber si será de impunidad "total o parcial".



Según el portavoz popular, es el momento idóneo para que el expresidente catalán Carles Puigdemont pueda "seguir apretando las clavijas a Pedro Sánchez", dada la debilidad de su gobierno "acosado" por el caso Koldo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es