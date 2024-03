Reynders anuncia una tercera reunión sobre el CGPJ y espera un acuerdo "lo antes posible"

La tercera reunión entre el PP y el PSOE bajo la mediación de la Comisión Europea para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se celebrará la próxima semana, ha dicho este martes el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, quien espera alcanzar un acuerdo "lo antes posible".



"Espero llegar a un acuerdo lo antes posible. En cualquier caso, espero especialmente que seamos capaces de estabilizar la situación mediante la renovación del Consejo de Justicia y las reformas que sean necesarias en todo el mundo judicial en España", ha señalado Reynders a la prensa a su llegada al Consejo de Ministros europeos de Justicia que se celebra este martes en Bruselas.



El plan por ahora es que la cita se celebre el próximo día 13 en Estrasburgo (Francia), coincidiendo con el próximo pleno del Parlamento Europeo, según una fuente de la Comisión Europea.



El político belga ha considerado que "es obvio que efectivamente" se atisba "una posibilidad de encontrar soluciones", aunque ha reconocido que "no es sencillo".



No obstante, ha agradecido a los dos principales partidos españoles y especialmente a sus negociadores principales, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, a quienes Reynders verá de nuevo "la próxima semana", la voluntad de encontrar un acuerdo.



En la anterior reunión celebrada en Bruselas el pasado 19 de febrero, Reynders vio "el deseo de trabajar juntos".



"Nunca es fácil conciliar puntos de vista. Puedo entender que haya puntos de vista divergentes, pero estamos avanzando", mantuvo.



Preguntado cómo superar la discrepancia entre ambas fuerzas políticas sobre si la renovación y reforma del órgano de gobierno de los jueces españoles deben producirse al mismo tiempo o una después de la otra, el comisario de Justicia ha señalado que las partes están intentando avanzar hacia un "punto de vista común".



La primera es la fórmula preferida por el PP, a quien representa en este proceso González Pons, mientras que el PSOE, representado por el ministro Bolaños, favorece una fórmula en la que primero se dé la renovación y posteriormente la reforma.



Se está "intentando ir en ambas direcciones si es posible, con un punto de vista común de ambos grupos políticos. Este no es un trabajo sencillo, pero repito, siempre estamos trabajando", ha dicho.



"Y la próxima semana echaremos otro vistazo", ha afirmado Reynders sin precisar exactamente el día y el lugar de la tercera reunión.



Fue el pasado 26 de enero cuando la Comisión Europea aceptó asumir un papel de mediación en el desbloqueo de la renovación del CGPJ como le había pedido España un mes antes.



La Comisión se declaró entonces "disponible para involucrarse" en un diálogo estructurado de dos meses de duración con vistas a que España cumpla la recomendación que desde hace cuatro años le reitera el Ejecutivo comunitario en relación con el máximo órgano de gobierno de los jueces.



Los dos meses de plazo de diálogo establecidos por la Comisión expirarían por tanto en marzo y permitiría que Reynders emprenda ese mismo mes su campaña para presidir el Consejo de Europa, debido a la cual se verá obligado a dejar al menos temporalmente su cargo en la Comisión Europea.



Pero no se descarta tampoco la posibilidad de que el plazo pueda ampliarse y que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, designe a otro comisario para ocupar el puesto como mediador.

