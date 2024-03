Podemos exige al PSOE que devuelva "hasta el último euro robado" en el 'caso Koldo'

Podemos ha señalado este lunes que el PSOE es responsable del caso Koldo y tiene que "devolver hasta el último céntimo de euro" que haya sido "robado", "incluso respondiendo con su patrimonio", y no limitarse a poner "cortafuegos" como la expulsión del exministro José Luis Ábalos.



En una rueda de prensa, la portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, ha subrayado que el caso Koldo, como es conocida la operación policial Delorme que investiga compras públicas de material sanitario en las que intermediaba Koldo García, exasesor de Ábalos, tiene que "investigarse hasta el final, pero sobre todo tiene que devolverse hasta el último euro robado".



"El PSOE es el responsable de haber nombrado a Ábalos y a Koldo y por tanto es el responsable no solo de investigar y hacer lo necesario para evitar que vuelva a ocurrir, sino también de devolver hasta el último céntimo, incluso respondiendo con su patrimonio, como hace cualquier ciudadano cuando pide una hipoteca y tiene que avalar con su dinero", ha expuesto.



Pérez también ha lamentado que desde el PP en este caso sean "hipócritas", ya que no pueden dar "ninguna lección" cuando han sido "una organización criminal y el partido más corrupto de Europa".



"El PSOE y el PP han vuelto al 'y tú más', están tirándose los trastos a la cabeza y buscando chivos expiatorios entre ellos, pero la realidad es que la corrupción es una práctica del bipartidismo, que ambos partidos conocen bien", ha apuntado, además de advertir al Gobierno de que no podrá contar con Podemos "para imponer la ley del silencio sobre la corrupción".

