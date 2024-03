Todas las asociaciones de militares reclaman incrementos retributivos en los presupuestos

Representantes de todas las asociaciones de militares presentes en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas se han reunido con miembros de los grupos parlamentarios PSOE, Sumar, PP y Vox para reclamar incrementos retributivos en los presupuestos generales del Estado para este año 2024.



Así lo informan en un comunicado conjunto La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la Asociación de Tropa y Marinería de España (ATME), la Unión de Militares de Tropa (UMT) y la Asociación Profesional de Oficiales de Carrera de las Fuerzas Armadas (APROFAS).



"Tiene muy difícil explicación que tras un incremento del presupuesto de Defensa del 42,5 por ciento en los últimos cuatro años no se destine un porcentaje de esa inversión a mejorar los paupérrimos sueldos de los militares acercándolos al menos a los de los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil", señalan.



Para estas organizaciones "es indignante tener que escuchar casi todos los días los cínicos discursos rimbombantes sobre igualdad, integración o justicia social dirigidos a los ciudadanos cuando la empresa 'Gobierno de España' apenas paga el salario mínimo a un soldado profesional o discrimina laboralmente a decenas de miles de militares".



Y ello a pesar de que "los militares tienen disponibilidad permanente, constante movilidad geográfica y están obligados a realizar jornadas laborales que pueden llegar a triplicar a la de cualquier otro trabajador", apuntan.



Y denuncian que "no tienen derecho a retribución alguna por esas horas extraordinarias, tanto económicamente como en una mejora en las condiciones para la jubilación al contrario que otros colectivos de servidores públicos".



"Ya no caben más excusas, es el momento de preocuparse por el devenir profesional y familiar de esos 'soldaditos de todo a cien' o 'chicos para todo' que son requeridos habitualmente por el Gobierno y por las administraciones autonómicas y locales para realizar misiones de vital importancia para la sociedad a la que sirven tanto dentro como fuera de nuestras fronteras", concluyen.

