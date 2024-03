La America’s Cup repite en el MWC y desvela varios detalles sobre el evento

La 37ª America’s Cup ha estado presente en el Mobile World Congress (MWC) 2024, que ha celebrado su décimo-octava edición en la ciudad de Barcelona. El evento ha transcurrido desde el lunes 26 de febrero al jueves 29 en la capital catalana. Se trata de la exposición más grande e influyente para el ecosistema de conectividad, que se ha convertido en una referencia tecnológica a nivel mundial. Las grandes marcas se han dejado ver y la America’s Cup también ha participado de manera activa con un estand y tres charlas en las que miembros relacionados con la organización o los equipos han tenido presencia.

Es el segundo año consecutivo en el que la America’s Cup participa en el MWC. En esta edición ha habido varias aportaciones relacionadas con la competición más importante del mundo de la vela en este foro internacional, que en esta edición ha acogido a más de 101.000 asistentes, muy cerca del récord prepandemia de 2019.

Durante todo el evento los asistentes han podido ponerse en la piel de los regatistas del AC40, el barco que se utilizará en la Puig Women’s America’s Cup y en la UniCredit Youth America’s Cup, con el simulador igual al que utilizan las candidatas y candidatos a formar parte del Sail Team BCN. Cabe destacar que varios de ellos han estado presentes compartiendo su experiencia con las personas interesadas en sentir que navegan las aguas de Barcelona a bordo de uno de los barcos más innovadores del planeta.

Según publica Servimedia, la primera conferencia impartida por miembros de la organización de la America’s Cup ha tenido a Eva Pizá, Event Manager de la 37ª America's Cup, como protagonista en el stand Ágora | Port de Barcelona. En ella, quiso destacar el carácter global y diverso del evento y que la competición está abierta a todo el que esté interesado en ella, ya que se podrá disfrutar de forma totalmente gratuita.

Pizá también habló sobre la sostenibilidad, uno de los principales puntales de esta edición que tendrá lugar ante la costa del Port Vell. La Event Manager de la 37ª America's Cup destacó el nuevo modelo de barco diseñado por Emirates Team New Zealand que servirá como embarcación de apoyo durante la competición, es un vehículo que no generar residuos, ya que funciona con hidrógeno. Cada uno de los equipos contará con al menos uno y se espera que haya 10 modelos funcionando durante todo el evento.

Finalmente, destacó el nuevo pacto alcanzado con AGBAR, nuevo partner de sostenibilidad, con el que cerraron un acuerdo para implementar las medidas para combatir la sequía y proponer alternativas y sistemas de gestión de agua para los equipos.

LA LABOR DE LOS INEGENIEROS

El segundo panel en el que la America’s Cup estuvo presente tenía como hilo conductor la innovación tecnológica de esta competición. En él, participaron Roger Frigola, ingeniero de Emirates Team New Zealand, y Jaume Triay, ingeniero de Alinghi Red Bull Racing. Ambos pudieron charlar sobre lo que implica preparar un barco que se ha de adaptar a unas características concretas y debe superar a otros equipos que planean cada detalle con mucha antelación para lograr el mejor barco que participará en un evento en el que la tecnología de las embarcaciones es tan importante como la destreza de las tripulaciones.

Frigola quiso hablar de la labor del equipo de ingenieros, ya que se tiende a individualizar en un elemento en concreto como son los 'foils' o la implementación de 'cyclors': "A veces se adjudica el éxito a la parte más visible, pero lo importante es el conjunto y el diseño. Son todas estas pequeñas cosas que suman las que al final te hacen ganar", comentó.

También destacó que el equipo defensor está cerca de terminar el casco y cuando este proceso termine podrán empezar el montaje del nuevo barco de los kiwis y, finalmente, probarlo en el agua por primera vez. Al ser preguntado por la continuidad del AC75 mostró sus preferencias: “No me importa demasiado si hay que adaptarse a un nuevo modelo o no, me gusta mucho el actual, pero cuando hay un gran cambio de normativa en la competición es muy interesante para nosotros por todo lo que podamos aportar al equipo”, dijo el ingeniero de Emirates Team New Zealand.

Por último, Leslie Ryan, Event Director de la America's Cup, y Andrés Torres, Event IT Manager de la America’s Cup, participaron en una mesa redonda en la que compartieron varias de las novedades que trae consigo la retransmisión de esta trigésimo-séptima edición.

Mostraron unas imágenes espectaculares de la Regata Preliminar de Yeda en las que se podía ver con todo lujo de detalles la acción desde varios ángulos y Leslie Ryan destacó: “Podemos ver imágenes espectaculares como estas gracias a la tecnología, contamos con drones rapidísimos que pueden captar este tipo de detalles, y a las cámaras y sensores en cada uno de los barcos que nos aportan muchísima información”, dijo Ryan.

Por su parte, Andrés Torres habló sobre la importancia de la información que podrá ser compartida con los espectadores en tiempo real: “La novedad de esta edición es la telemetría que permite seguir en todo momento la acción con todo lujo de detalle, lo que ayuda a que sepamos en todo momento lo que ocurre con una cantidad enorme de datos que respalden a las imágenes”.

