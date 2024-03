Patxi López invita al PP a dar explicaciones por el caso de las mascarillas en Baleares

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, invitó hoy al Partido Popular a dar explicaciones sobre la reclamación de la compra de mascarillas en las Islas Baleares emergida en el caso Koldo.



"Ahora estamos viendo cómo ellos están intentando hablar permanentemente de Baleares y de la señora Francina Armengol cuando fue Francina Armengol fue quien reclamó el dinero por la compra de esas mascarillas a la empresa que las había facilitado porque las mascarillas eran servibles para el uso social pero no eran para el uso clínico y por lo tanto reclamó ese dinero", sostuvo López antes del congreso del Partido Socialista Europeo en Roma.



Y agregó: "Y ha sido el Gobierno del PP, ahora vemos que parece que con la participación del señor Tellado y un tal Alberto, quien paralizó esa reclamación y la reclamación murió con el Gobierno del PP. Por lo tanto, explicaciones igual también tiene que dar el Partido Popular".



Patxi López defendió que el partido socialista ha reaccionado "de manera tajante e inmediata" tras el descubrimiento de la presunta trama de corrupción de Koldo García, quien fuera asesor del exministro socialista José Luis Ábalos.



Y, así, ha defendido a Armengol, actual presidenta del Congreso y a quien la oposición popular pidió la dimisión por verse salpicada por la trama.



Según consta en el sumario del caso, el Govern balear que presidía Armengol certificó en agosto de 2020 que la empresa del caso Koldo llevó a cabo "de manera satisfactoria" el suministro de mascarillas contratado en pandemia por 3,7 millones de euros, aunque tres años más tarde acabó reclamando dinero por haber recibido material de menor calidad que el contratado.



"Nosotros somos incompatibles con la corrupción y por lo tanto desde el minuto uno adoptamos tres decisiones fundamentales", dijo López.



La primera, explicó, "tiene que ver con la lucha contra la corrupción propiamente dicha" y para ello el PSOE va a poner a disposición de la justicia "toda la información y toda la documentación que -dijo- se nos pida y de la que disponemos".



La segunda medida es por la "responsabilidad política" y por la que pidieron "inmediatamente" el acta de diputado a Ábalos y su baja cautelar de militancia.



"Y tercero, como queremos ir más allá en la transparencia, hemos puesto en marcha, vamos a poner en marcha en el Congreso de los Diputados una comisión para que investigue a fondo y determine a fondo y audite cómo se han hecho los contratos públicos de todo el material sanitario en esa época tan delicada del covid", explicó.



Preguntado por las informaciones sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Patxi López denunció el "ensuciar por ensuciar y el señalar por señalar".



"Me parece absolutamente inmoral e indecente. No todo vale en la vida política, no todo vale. Jugar con la honorabilidad de las personas, como digo, me parece indecente", lamentó.

