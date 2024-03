El PSOE cree que la causa por terrorismo a Puigdemont "no interfiere" en la amnistía

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que no es "ninguna sorpresa" que el Tribunal Supremo vaya a investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo y ha sostenido que ello no debe provocar "ninguna interferencia" en las negociaciones sobre la amnistía.



En declaraciones a los periodistas antes de visitar el DFactory del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Montero ha asegurado con relación a la decisión del Supremo y la ley de amnistía: "No provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal".



"Siempre hemos dicho que sabemos perfectamente qué es terrorismo y qué no lo es", ha insistido Montero, que ha mostrado en cualquier caso su "respeto" al trabajo de la Justicia y de la Fiscalía -que, en este caso, opinaba que no se debe investigar por terrorismo-.



Sobre las negociaciones con Junts para la ley de amnistía, ha señalado que se trabaja con "discreción" para alcanzar un acuerdo.



Montero ha asegurado que "la amnistía es imprescindible para pasar página" más allá de lo que pueda suceder con "particulares o tribunales".



También ha afirmado que "la apuesta del Gobierno de España por el reencuentro trasciende a la propia legislatura".

