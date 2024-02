La inflación se modera seis décimas en febrero, hasta el 2,8%, tras abaratarse la luz

La inflación se ha moderado seis décimas en febrero, hasta el 2,8 %, la tasa más baja desde agosto de 2023 y debido principalmente al descenso de los precios de la electricidad y a la estabilidad de los alimentos y bebidas no alcohólicas.



Según el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en este comportamiento de la inflación destaca el abaratamiento de la electricidad frente a la subida en febrero de 2023.



También tiró a la baja del IPC la estabilidad de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentaron en el mismo mes del año anterior.



En sentido contrario, tiran al alza de la inflación los carburantes, cuyos precios aumentan mientras que bajaron en febrero de 2023.



Por su parte, la inflación subyacente -el índice sin alimentos no elaborados ni productos energéticos- disminuyó dos décimas en tasa interanual en febrero, hasta el 3,4 %, su nivel más bajo desde marzo de 2022, y encadena siete meses consecutivos de moderación.



En tasa mensual, los precios de consumo registraron en febrero una subida de dos décimas, hasta el 0,3 %.



En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA fue del 2,9 %, seis décimas por debajo de la registrada el mes anterior, mientras que la variación mensual fue del 0,4 %.



El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recuerda en un comunicado que la inflación se sitúa por debajo del 3 % por primera vez en los últimos seis meses e insiste en que esto ha sido así "gracias a la evolución a la baja de los precios de la electricidad y la estabilidad en los precios de los alimentos".



Respecto a la inflación subyacente, remarca que es "la más baja en los últimos dos años", lo que a su juicio "está permitiendo que los hogares recuperen poder adquisitivo y que empresas recuperen competitividad".



"Hacemos por lo tanto compatible la moderación de los precios con el mantenimiento del escudo social y el apoyo a los hogares y familias más necesitadas", concluye Cuerpo.



Todos los detalles de evolución por componentes y la cifra definitiva de la inflación de febrero se publicarán el próximo 14 de marzo.

