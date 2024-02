La izquierda apoya la comisión de PSOE que aclare el caso Koldo y Podemos plantea la suya

Los socios de Pedro Sánchez por la izquierda se han mostrado favorables a respaldar la comisión de investigación sobre el caso Koldo que ha registrado este martes el PSOE salvo Podemos, que se ha descolgado con una comisión propia porque cree que la propuesta socialista se queda corta.



El portavoz de Podemos, Javier Sánchez, ha explicado en el Congreso que hay que llegar hasta el final de este caso y de otros: "Koldo y Tomás, Tomás y Koldo" no son episodios aislados, ha dicho en referencia también a la causa contra Tomás Díaz, hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que fue finalmente archivado por la Fiscalía Europea contra el Fraude.



A su juicio, la comisión propuesta por el PSOE no entra de lleno en investigar al resto de administraciones o plantea dudas, y ha defendido que su propuesta es más completa.



En todo caso, para crear una comisión no permanente, como es esta, tiene que ser por acuerdo de la Mesa del Congreso, a iniciativa propia, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara y previa audiencia de la Junta de Portavoces.



Podemos ha sido de los pocos que no ha pedido directamente que José Luis Ábalos renuncie a su escaño por su relación con Koldo García, alegando que esa no es la cuestión y no se sienten muy cómodos -han apuntado fuentes del partido- con la posibilidad de que el exministro acabe también en el grupo Mixto (lo integran Podemos, BNG, UPN y Coalición Canaria).



Desde Sumar, Aína Vida (comunes) ha respaldado la comisión del PSOE porque no puede haber impunidad: "Este Parlamento tiene la responsabilidad de sacar a la luz lo que ocurrió en pandemia".



Y sobre Ábalos, fuentes de Sumar opinan que el PSOE tiene la obligación de solucionarlo porque si el exministro se está resistiendo a dejar el escaño es porque algo habrán estado negociando hasta ahora.



Por el mismo grupo, Águeda Mico (Compromís) también ha dicho que apoyan cualquier iniciativa para "intentar dar luz" a las contrataciones que se hicieron en la crisis de la covid.



Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), otro de los socios de investidura del Gobierno de Sánchez, ha señalado que ellos suelen mostrarse siempre a favor de todas las comisiones de investigación y, por tanto, es previsible que lo hagan con esta sobre el caso Koldo.



También EH Bildu es favorable a esta comisión: "Lo reclamamos cuando estalló el caso Ayuso y lo apoyamos también ahora que afecta a personas relacionadas con el PSOE", han señalado a EFE fuentes de la formación abertzale, que saca pecho por ser "casi el único partido sin un solo caso de corrupción".



Ven prioritario investigar todos los casos "de posibles corruptelas que se realizaron durante la pandemia y que los responsable "paguen por ello".



Desde el BNG, Néstor Rego ha defendido igualmente investigar todos los contratos para la compra de mascarillas que se hicieron, que salgan todos los que vulneraron la legalidad y que asuman las responsabilidades los implicados.



Ante la posibilidad de que Ábalos acabe en el Mixto, ha sido claro al señalar que ya están "al completo".



También en Coalición Canaria están comprometidos con la transparencia, han señalado al subrayar que es importante que la sociedad sepa exactamente "qué expedientes eran, cuánto se gastó y cuántas mascarillas se compraron".

