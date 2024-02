Rego (BNG): "En el Grupo Mixto ya estamos al completo"

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha explicado este martes que "en el Grupo Mixto ya estamos al completo" ante la posibilidad de que el exministro socialista José Luis Ábalos no entregue su acta de diputado y se integre en ese grupo parlamentario.



En rueda de prensa para abordar temas de actualidad, Rego ha considerado como "lógico" que Ábalos asuma "responsabilidades políticas" en el caso en el que está investigado su exasesor Koldo García, por el supuesto cobro de comisiones ilegales por contratos en la compra de mascarillas durante la pandemia.



Aunque no existan de momento responsabilidades judiciales, ha continuado el diputado gallego, "si su propio partido se lo pide, lo normal es que deje su escaño, lo contrario no sería una buena actuación política".



Además ha manifestado el apoyo de su formación a la creación de la comisión de investigación impulsada por el PSOE en el Congreso para esclarecer los hechos y responsabilidades sobre la contratación de material sanitario en la pandemia por parte de los distintos niveles de la Administración.



"Vamos a apoyar la creación de esta comisión porque a diferencia del PP no miramos solo a un lado, que pone el foco en el caso Koldo pero se olvida del caso del hermano de la presidenta madrileña Isabel Díez Ayuso", ha añadido Rego, que también ha pedido que el líder popular, Alberto Núñez Feijoó, informe de su actuación al frente de la Xunta durante la pandemia.



Ha subrayado que hay que investigar "todos los contratos de mascarilla y sacar a la luz todos aquellos que vulneraron la ilegalidad" con objeto de que los implicados asuman sus responsabilidades.



Por último, ha indicado que su grupo apoyará la proposición de ley para modificar la ley de secretos oficiales -que decayó en la anterior legislatura como consecuencia del adelanto electoral del 23 J- y ha pedido mayor contundencia y más acciones para acabar con la catástrofe humanitaria en Gaza.

