Jordi Sevilla, sobre Ábalos: "Creo que renunciará al acta antes de los idus de marzo"

El exministro socialista de Administraciones Públicas durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Jordi Sevilla, ha apostado este lunes por que la dimisión de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y diputado socialista, llegará "antes de los idus de marzo" a raíz de la trama de compras de mascarillas liderada por su exasesor, Koldo García.

"Yo creo que en este momento no va a aguantar la presión. Yo creo que Ábalos renunciará al acta antes de los idus de marzo", ha señalado Sevilla en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

No obstante, el exministro socialista ha recordado que Ábalos no está actualmente imputado por ningún delito. "Él no está imputado por nada, pero puede afectar a su partido. Y esa es la razón fundamental", ha señalado respecto a una posible dimisión.

