Sánchez ataca a Feijóo con la amnistía y el popular replica con su victoria en Galicia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir con la amnistía y los indultos a independentistas catalanes, mientras el líder de la oposición ha replicado acusándole también de mentir y ha reivindicado además la mayoría absoluta del PP en Galicia.



Ambos han protagonizado este miércoles un duelo parlamentario en el pleno del Congreso, tres días después de que el PSOE cosechase su peor resultado histórico en Galicia y cuando la ley de amnistía sigue en el aire por la falta de acuerdo entre los socialistas y Junts.



El jefe del Ejecutivo ha atacado a Feijóo con la revelación de 16 medios, incluido EFE, sobre que el PP estudió la amnistía durante 24 horas antes de descartarla y acerca de que contemplaría un indulto a Carles Puigdemont condicionado a que rinda cuentas con la Justicia o a que renuncie a la vía unilateral de independencia.



Para Sánchez, esas son las "pruebas" de que si hubiera sido por Feijóo "y no por otros" el líder del PP "hubiera aprobado una amnistía, indultos y lo que hubiera sido para ser presidente del Gobierno".



"Cada día se supera, empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso", ha replicado Feijóo.



Y ha agregado que fue Sánchez quien dijo que las gallegas eran un plebiscito al sostener que el cambio era imparable y que también era imparable la caída de Feijóo. "Y aquí me tiene, de pie, y el resultado del plebiscito es 40 a 9", ha sentenciado.



"Con qué señor Feijóo nos quedamos? (..)¿con aquel que negocia la amnistía y los indultos, con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que ustedes convocan. Yo se lo digo (...) ni con uno ni con el otro porque la única verdad del señor Feijóo, señoría, es que todo usted es mentira", ha respondido el presidente del Gobierno.



Además, ambos han pedido a su oponente que dé explicaciones. Sánchez ha reclamado a Feijóo que explique al Congreso "lo que dice en privado a 16 periodistas", al tiempo que ha felicitado al líder del PP por "volver al sentido común" al reconocer que en Cataluña hace falta "reconciliación y no solo confrontación".



Feijóo por su parte ha pedido que el secretario general del PSOE dé explicaciones "sobre su responsabilidad" en los resultados cosechados por su partido en Galicia. Y ha lamentado que Sánchez felicite al PP por su victoria en Galicia tras quince días de "una campaña de mentiras e insidias".



"Quizá si me hubiese insultado menos hubiese sacado un mejor resultado", ha espetado.



El líder del PP ha enumerado además múltiples críticas a Sánchez, al preguntarle cómo buscará tapar el resultado en Galicia, si con un "nuevo escándalo de Marlaska", "una nueva versión de la ley de amnistía", o algún insulto "creativo".



Sánchez intentará darle la vuelta, ha agregado Feijóo, que ha denunciado una "España al revés" en la que los trabajadores del campo "son unos fachas", o con su Gobierno buscando un "nunca mais" en Galicia al tiempo que da la cara a Barbate. "A los independentistas que están en contra de la Guardia Civil todo, pero en favor de la Guardia Civil, nada", ha denunciado.

