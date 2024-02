Paco Vázquez: Sánchez está acabando con el PSOE "si no ha acabado ya con él"

El exalcalde socialista de La Coruña Paco Vázquez ha dicho este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está acabando con el PSOE, si no ha acabado ya con él" y se ha mostrado convencido de que "en cualquier momento" puede plantearse convocar elecciones generales.



Vázquez se ha expresado así en una entrevista en Telecinco recogida por EFE, en la que ha advertido de que el PSOE "corre el grave riesgo en Galicia de convertirse en un partido residual y testimonial, como en el País Vasco, por "dejación de su ideología" frente a los nacionalistas.



"Sánchez está acabando con el Partido Socialista Obrero Español, si no ha acabado ya con él", ha sentenciado el exdirigente socialista, tras lamentar que el "PSOE ya no representa a importantes sectores del electorado".



Para el que fuera alcalde socialista de La Coruña, lo que ha quedado evidente con el resultado de las elecciones gallegas es que "el actual PSOE no cubre ese espacio ideológico y electoral de la socialdemocracia de centro izquierda".



Una afirmación que le ha llevado a hablar de la necesidad de buscar una "nueva alternativa" que, en su opinión, no se va a producir en el partido porque "está sustentado en un sistema caudillista".

