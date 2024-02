Pontón dice que el PP nunca debió acusar al BNG de "terrorista" y podría ir a la justicia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cree que en las elecciones gallegas, en las que el PP revalidó su absoluta con 40 escaños, ese partido traspasó "líneas rojas", puesto que "acusarte de terrorista es algo que no debemos dejar pasar", de modo que no descarta llegar incluso a la justicia.



El Partido Popular vinculó al BNG con Bildu y ETA y lanzó un vídeo en X en el que el rostro de Ana Pontón se fundía con el de Arnaldo Otegi.



"Vamos a ver algunas declaraciones que se han hecho para ver si sobrepasan lo que en una campaña se puede aceptar", ha avanzado este lunes en una entrevista en la Ser, en la cual ha acusado a la fuerza que en la comunidad lidera Alfonso Rueda y en España su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, de haber jugado con "la baza del miedo".



"Me parece intolerable que en unas elecciones tengamos que aceptar descalificaciones de este tipo, porque estamos hablando de algo muy grave", ha opinado la dirigente nacionalista, que ha defendido que el Bloque ha hecho justamente lo contrario, al "contrastar alternativas".



Pese a su espectacular resultado, tras conseguir subir de 19 a 25 escaños, Pontón ha vuelto a repetir que ha sido "insuficiente", pero con el convencimiento de que "ha cambiado el país", pues hay una Galicia, ha manifestado, "que está ahí, con ganas, con ilusión".



Por ello, pese a compartir la "decepción", ha ahondado en que "hay un cambio de ciclo".

