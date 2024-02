Jornada de reflexión con homenaje, parapente, hostelería y fútbol para los políticos

Los candidatos a presidir la Xunta de Galicia han hecho un hueco en la jornada de reflexión para pasarla con la familia, amigos, disfrutar de la hostelería, ir al fútbol e, incluso, tirarse en parapente, pero también para rendir un homenaje a las víctimas del 'Villa de Pitanxo' antes de disputarse este domingo el Gobierno autonómico en las urnas.



Tres de ellos, el actual presidente, Alfonso Rueda (PPdeG), y los aspirantes Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG-PSOE), han coincidido en un "emocionante" tributo a los marineros fallecidos hace ahora dos años en aguas de Terranova (Canadá) y se intercambiaron saludos en Marín (Pontevedra).



No será la única parada que tengan en común, ya que presenciarán por la tarde en Balaídos el partido de fútbol entre el Celta y el Barcelona antes de jugarse el suyo en los colegios electorales de Galicia.



Para el candidato a mantener el cargo, Alfonso Rueda, la jornada de reflexión comenzó con una caminata con su mujer, Marta Coloret, y las dos hijas de ambos, Marta y Bea, con las que charló al aire libre antes de acudir a Marín en calidad de jefe del Ejecutivo gallego.



Con un vaquero, deportivas y jersey azul marino, eligió el Monte Pedroso para este paseo, del que el partido facilitó imágenes y vídeo.



La noche pasada, tras el mitin de cierre de campaña celebrado en Ourense, grabó su último videoblog diario 'Galicia Rueda' acompañado de su madre, Lola de Valenzuela, que le deseó "mucha suerte".



Al lado de Lola, su hijo dice que ya no puede pedir el voto, pero agradece el "calor" que ha sentido en esta quincena, donde ha estado muy "arropado", algo que necesitaba "muchísimo".



La candidata del BNG, Ana Pontón, disfrutó de una sesión vermú con amistades y familia en Santiago de Compostela e hizo un llamamiento a la participación en las elecciones autonómicas.



"Es un día para parar un poco después de una campaña tan intensa", señaló la aspirante a presidir el Gobierno gallego en un audio que remitió a los medios de comunicación.



Después de "un acto muy emotivo en recuerdo de las víctimas del 'Villa de Pitanxo'", la nacionalista se tomó un respiro al mediodía en "esta campaña tan intensa y emocionante" y agradeció "el trabajo de la militancia del BNG, simpatizantes y personas" que fueron a sus actos "con tanta ilusión y entusiasmo".



También afirmó que la jornada de reflexión "es un día para que aquellas personas que no tienen aún claro su voto piensen".



El candidato del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, se tomó un café con compañeros de su formación, entre los que estaba el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en una cafetería de Marín (Pontevedra) a la que acudió tras "un emocionante recuerdo" a las víctimas mortales de la tragedia del 'Villa de Pitanxo'.



"Como no se puede pedir el voto, hablaremos del tiempo", indicó a EFE Gómez Besteiro, quien confesó que el día de reflexión es bienvenido para "charlar, descansar y llevar la vida con menos ajetreo".



La candidata de Sumar a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, voló en parapente desde Lousame (A Coruña) hasta la playa de Coira, en Portosín, y confesó a su llegada que esta experiencia le ha aportado una "energía brutal" para encarar la jornada electoral del domingo.



"¡Acabo de cargar una de pilas!", dijo a EFE desde el arenal sonense. No era su primera vez, tal y como confesó, pero sí que, después de su incursión en Oia (Pontevedra) le habían quedado ganas de repetir y de hacerlo "en momentos especiales", como esta jornada de reflexión, en la que llamó a la participación.



Armando Ojea, mano derecha del alcalde de Ourense y líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, decidió dedicar esta jornada de reflexión a su moto y a quedarse "a solas con sus propios pensamientos" antes de saber si el 18F esta formación independiente entra en el Parlamento gallego.



La aspirante de Podemos, Isabel Faraldo, quedó con sus amigos para un plan muy ‘carnavalesco’, comer un cocido, típico de estas fiestas, y el candidato de Vox, Álvaro Díaz-Mella, optó por un sábado tranquilo con la familia.

