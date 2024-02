Los líderes de los partidos respaldan a sus candidatos en el cierre de la campaña gallega

Los candidatos de PPdeG, PSdeG, Vox y Sumar a las elecciones gallegas de este domingo 18 de febrero han contado en el cierre de campaña con el respaldo de sus líderes estatales.

Santiago de Compostela ha sido el lugar elegido para cerrar por las principales fuerzas de izquierdas que concurren a los comicios (los socialistas, Bloque y Sumar), mientras que PPdeG y Vox han optado por A Coruña para sus actos de cierre de campaña, al igual que Podemos.

FEIJÓO: “NO DEJÉIS QUE EL NACIONALISMO LLEGUE A ESTA TIERRA”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado campaña apelando a concentrar el voto en el PP para que Galicia no "copie" las "fractura social", la "decadencia" y la "fuga de inversiones y de empresas" que ya se produjo en Cataluña. Por eso, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a las urnas el domingo a depositar un voto "por la dignidad" que impida que "el separatismo" llegue al gobierno de la Xunta con el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

"No dejéis que el nacionalismo llegue a esta tierra. No hay ninguna tierra que le haya ido bien con el nacionalismo", ha reclamado Feijóo, que ha advertido de que no se trata de un "buen plan nacionalista por mucho que intenten envolverse en papel de regalo".

Con este último mitin --ante 3.500 personas reunidas en Palexco, según fuentes del partido-- Feijóo ha puesto broche final a una intensa campaña de 15 días en la que ha echado el resto recorriendo alrededor de 40 pueblos y pidiendo el voto para la "Galicia que funciona", lema de campaña de Alfonso Rueda.

Feijóo ha avisado que esto "no va solo de partidos" ni de "izquierdas o de derechas" sino de lo que entienden por Galicia y por España. "Esto va de separatismo o de estar juntos. Esto va de averiar lo que funciona o mantener el motor en marcha con las máximas revoluciones", ha manifestado, para añadir que se trata de impedir que "una ideología decida" lo que tienen que hacer, hablar, decir o pensar.

SÁNCHEZ DA UN ÚLTIMO IMPULSO A BESTEIRO

El líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un último impulso al candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, en el cierre de la campaña para las elecciones autonómicas gallegas y ha avisado: "La caída de Rueda y Feijóo es como el cambio en Galicia, imparable".

Sánchez ha visitado una vez más Galicia, región en la que se ha dejado ver media docena de veces en la campaña y precampaña para apoyar al aspirante socialista. En esta ocasión ha participado en el mitin de cierre que el PSdeG ha organizado en la capital gallega y al que han asistido unas 1.500 personas --según los datos de la organización--.

El socialista ha asegurado que el PSOE es el partido que sabe gobernar el cambio y ha llamado a los gallegos a concentrar todo el voto en el partido que "sabe gobernar ese cambio". "Esa es la utilidad del voto", ha dicho en un mitin en el que ha apelado a los presentes a aprovechar "hasta las ocho de la tarde del 18F" para "hablar con todos" los vecinos, amigos y familiares y pedirles "que no se queden en casa". "Que voten al PSOE y que haya un gobierno del cambio", con José Ramón Gómez Besteiro como presidente.

Tras dar las gracias a la militancia por el trabajo desarrollado a lo largo de estos 15 días, así como al propio Besteiro, ha asegurado que Galicia es una "sociedad profundamente progresista que no se resigna al declive en el que la quiere transformar el PP con su inacción y su inmovilismo".

EL BNG CIERRA LA CAMPAÑA DE RECONCILIACIÓN INTERNA

El Multiúsos Fontes do Sar de Santiago ha rujido este viernes en el cierre de la campaña electoral del Bloque Nacionalista Galego (BNG) que ha desbordado las previsiones de acoger 2.000 personas --han tenido que retirar varias lonas inicialmente colocadas hasta las 3.000 personas-- en una campaña que, en palabras del candidato Dani Castro (número dos por Lugo) ha sido "un campañón".

Ha sido, también el final de un camino de reconciliación interna que ha cerrado filas en torno al liderazgo de Ana Pontón y que ha desembocado en una de los abrazos más simbólicos, el del histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras, con el que fuera su sucesor al frente del Bloque Anxo Quintana, una sucesión convulsa del que logró --hasta ahora-- el techo electoral en votos y de quien fue el único --después y por el momento-- miembro del Gobierno gallego.

La carrera hacia las urnas del BNG comenzó en diciembre con la convocatoria electoral. Al poco de arrancar, la formación nacionalista volvió a convocar a todos los cargos muninicipales y comarcales a una convención para hacerles ver que era "posible" el "cambio" político y movilizar.

Otro de los hitos de la precampaña sucedió el 14 de enero, cuando la propia Ana Pontón y el portavoz nacional de Anova, Martiño Noriega, firmaron un acuerdo de intenciones, un largo recorrido del que también formó parte el propio Beiras, quien fue el primero en salir públicamente en junio de 2023 para pedir el voto al BNG en las elecciones generales del 23 de julio tras explorar durante una década las alianzas con la izquierda federal.

"Un cambio que nos está uniendo a miles, que incluso mucha gente que no caminó junta estemos hoy aquí", ha manifestado la portavoz nacional y candidata del BNG a la Xunta, Ana Pontón, quien ha vuelto a simbolizar esta unión en Carmen Santos (ex líder de Podemos), Camilo Nogueira y Xosé Manuel Beiras.

DÍAZ IRONIZA SOBRE EL ENCUENTRO ENTRE PONTÓN Y LA CEG

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha ironizado en el cierre de campaña con el encuentro mantenido por la candidata del BNG, Ana Pontón, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, quien calificó de "amigables" las propuestas de los nacionalistas. "A mí nunca la patronal nunca me dijo que mis propuestas eran amigables", ha espetado.

La número dos del Gobierno ha sido la encargada de poner el punto final a la campaña para las elecciones autonómicas de Sumar arropando este viernes en un hotel de Santiago a su aspirante a la Xunta, Marta Lois, en un mitin en el que también han participado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, además del cabeza de lista por Pontevedra, Ramón Sarmiento.

En el último día de campaña, Díaz ha lanzado esta crítica velada al Bloque y su candidata Ana Pontón, a la que, a lo largo de la carrera hacia el 18 de febrero, ya había afeado el voto en contra de la formación frentista a la reforma laboral en el Congreso, una censura que ha retomado este viernes.

ABASCAL PIDE HACER "DECISIVO" A VOX

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido el voto del electorado gallego para que esta formación sea "decisiva" tras el 18 de febrero y haya "libertad" en Galicia. Frente a las "convicciones" que, dijo, tiene su partido, ha requerido al PP para que diga qué estaría "dispuesto a ofrecer" tras el domingo al BNG, al que ha tildado de "enemigo de la patria".

"Tenemos convicciones, las de la libertad", ha dicho en un mitin en A Coruña ante más de 500 personas en un hotel. En él, ha reclamado el apoyo del electorado frente a los que, ha asegurado, piensan que el idioma es "más importante que las personas".

"España es nuestra patria y es nuestra única nación y Galicia es una región en una nación", ha expuesto en una intervención en la que ha vuelto a incidir en que para Vox las autonomías "no son la solución, sino el obstáculo".

Con compromisos de "devolver la libertad" a las aulas, en alusión al uso del español y la libertad de elección del idioma por parte de los padres, una bajada fiscal o el de no dejar "entrar en Galicia a los ilegales que llegan a Canarias", Abascal ha asegurado que Vox concurre con "una agenda patriótica".

"Cuando gobiernan hacen políticas para contentar a la izquierda y al separatismo", ha expuesto también el dirigente de Vox sobre el PP y con críticas sobre su posicionamiento respecto a la amnistía.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es