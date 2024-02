Feijóo reivindica en Galicia al PP como los "guardianes de la Constitución"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado a los 'populares' como "guardianes de la Constitución española", del "principio de igualdad" y "de la libertad", al tiempo que ha prevenido de "las tinieblas" que pueden llegar a Galicia si un "multipartito" de izquierdas se hace con la Xunta a partir del domingo.

En un mitin en Betanzos (A Coruña) ofrecido en la tarde de este jueves, penúltimo día de campaña de las autonómicas gallegas, ha advertido que con el nacionalismo del BNG Galicia puede acabar "en el lío" de Cataluña y Euskadi.

"Sánchez, cuanto más partidos nacionalistas, mejor para él porque él pacta con todos. Intenta engañarlos a todos, eso sí, pero pacta con todos", ha criticado Feijóo, antes de contraponerlo con que el PP tiene "un proyecto nacional" que ha equiparado con la Constitución, que dio "los 45 años mejores" de la historia de España.

En esta línea, ha criticado que el Gobierno de España "no manda" porque en el Congreso tiene que ver "qué van a hacer" ERC, Podemos, Bildu, Junts y el PNV": "Si cualquiera de estos no quieren que ocurra una cosa, no ocurre", ha dicho.

"Un bipartito multiplicado por dos"

Alberto Núñez Feijóo ha criticado a todos y cada uno de los partidos que, a su juicio, intentan conformar un "multipartito" en la Xunta, "o bipartito multiplicado por dos", para "importar a Galicia" este modelo de la política española.

Del BNG, ha ironizado con que su candidata, Ana Pontón, se denomine "la renovación" cuando es "la segunda diputada" más antigua del Parlamento. Además, ha recordado que la parte mayoritaria del Bloque, a la que pertenece Pontón, es la UPG, que se denomina "marxista leninista". "Es que no los hay ni en Rusia ya", ha dicho.

Asimismo, ha recordado que en las elecciones europeas de junio el BNG acudirá en coalición con EH Bildu, cuyo cabeza de lista pactó una condena de casi dos años de cárcel tras reconocer su vinculación con ETA.

Sobre Sumar, que "son 17 partidos", ha bromeado con las "grandes posibilidades de éxito" que tiene al estar fundado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que "todo lo que toca lo destroza".

"Rezar un responso" por el PSdeG

Pero muy especialmente ha pedido el voto a los electores del PSdeG-PSOE, por el que "habrá que rezar un responso" tras su resultado del domingo. Feijóo ha preguntado a los socialistas si "están de acuerdo" con ser "teloneros" del BNG si llegan a la Xunta.

También les ha interpelado sobre si están de acuerdo "en que los españoles no son todos iguales", con que en las escuelas "solo se pueda aprender" el idioma gallego y con que "Galicia sea independiente de España", cuestiones todas ellas que ha atribuido al programa del BNG.

"Aunque ustedes tengan un secretario general (Sánchez) irresponsable, les pido responsabilidad", ha demandado el líder de la oposición a los socialistas.

"Que vayan tomando tila"

Aunque ha apelado a no fiarse de las encuestas, el presidente del PP ha recomendado a los que piensan que van a "desbancar" a los 'populares' de la Xunta "que se vayan tomando tila" y "asumiendo" su victoria, porque Galicia "es una tierra de gente inteligente".

"Los gallegos a veces no queremos contestar y contestamos 'depende', pero cuando hablan de nosotros contestamos claramente: ¡A votar por Galicia, que no nos cambien el país, que nos dejen tranquilos en Galicia!", ha proclamado.

No en vano, Feijóo ha reivindicado que en los casi 15 días de campaña ha recorrido "más o menos 40 ayuntamientos", más aquellas localidades en las que su caravana, paralela a la de Alfonso Rueda, para en una gasolinera o en un bar.

"Las campañas se hacen así, calle a calle", ha dicho, antes de cargar contra Sánchez de manera irónica: "Conocer Galicia es andarla, no sobrevolarla con el Falcon".

"Sosiego" y "estabilidad"

El también expresidente de la Xunta ha apelado al "sosiego" y a la "estabilidad", sin las cuales el país "empieza a desequilibrarse" y "puede volvar".

En este sentido, ha señalado que Galicia "se juega tener un gobierno que el lunes 19 se ponga a trabajar" de la mano de Alfonso Rueda; o que haya "un conjunto de partidos" que quieran "repartirse la Xunta después de perder las elecciones".

También han participado en el mitin la portavoz municipal del PP, Cecilia Vázquez, y el presidente del partido en A Coruña, Diego Calvo, quien ha avisado que introducir en las urnas cualquier otra papeleta que no sea la de los 'populares' tienen "el mismo objetivo" de que "al PP le falte un voto" para no tener la mayoría absoluta.

En este penúltimo día de una campaña en la que Calvo ve "mucha movilización", el también vicepresidente primero de la Xunta ha advertido a los allí presentes que el sábado "es un día que hay que ayudar a reflexionar a la gente".

Dicho esto, el 'número 1' de la lista por A Coruña ha vaticinado que el PP va a "ganar las elecciones" y que dará a Rueda su primera mayoría absoluta.

