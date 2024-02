Feijóo carga contra Marlaska por no dimitir y ofrecer un mitin en vez de ir a Barbate

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este miércoles contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por seguir aún sin dimitir y viajar a Galicia para ofrecer un mitin al lado del suyo en el municipio ourensano de A Pobra de Trives en vez de ir a al Campo de Gibraltar, después de la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate (Cádiz) el pasado viernes.

"No estaba preparado para coincidir con nuestro amigo Marlaska. La verdad es que yo no lo tenía preparado", ha afirmado Feijóo en un acto en la Casa da Cultura de Pobra de Trives, el mismo municipio en el que esta noche también tiene un acto electoral a menos de 500 metros el ministro para hacer campaña en favor del candidato socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

Feijóo ha señalado que el mitin del PP en este pueblo llevaba "bastantes días cerrados" y ha añadido que a él no le "parece mal" que "Marlaska por primera vez sepa dónde está Castro Caldelas o dónde está Trives".

"Lo que me parece mal es que no haya ido a dar la cara al Campo de Gibraltar por el asesinato de dos guardias civiles y tres heridos. Eso me parece mal, muy mal", ha exclamado el jefe de la oposición ante un público entregado.

El PP "no parará" hasta conseguir medios materiales y humanos"

Feijóo ha recalcado que "todavía le parece mucho peor que Marlaska en este momento no haya presentado la dimisión" como ministro del Interior cuando "hace días que Marlaska tenía que estar dimitido y si no, tenía que estar cesado".

"¿Sabéis por qué no le cesaron? Porque el que tenía que cesarle la noche de luto donde los guardias civiles estaban de cuerpo presente se puso un smoking y se fue a un festival de cine", ha aseverado, recriminando a Pedro Sánchez su asistencia el pasado sábado a la gala de los premios Goya del cine.

Dicho esto, Feijóo ha mandado un "mensaje de solidaridad, de admiración y de respeto a todas las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, muy especialmente a la Guardia Civil del campo de Gibraltar, a los funcionarios del servicio de vigilancia aduanera, a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias y a la Policía Nacional".

"Estamos con ellos y que no vamos a parar hasta que se le den los medios materiales y los medios humanos a toda la gente que está luchando contra el crimen organizado, no solamente en Barbate y en la Línea de la Concepción, sino en todo el campo de Gibraltar y en toda la provincia de Cádiz", ha aseverado, para concluir: "Estamos a la orden de la Guardia Civil y de la Policía Nacional".

Ana Vázquez: Marlaska es un "chollo" para las mafias

Previamente, la portavoz de Interior del PP en el Congreso y diputada por Ourense, Ana Vázquez, también ha asegurado que es una "vergüenza" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya viajado a Galicia hoy a pedir el "voto para el BNG" y no haya tenido la "decencia de ir todavía" a Barbate.

"¿Cuántos más tienen que morir para que hagas algo en el campo de Gibraltar?, ¿Cuántos más?", le ha espetado Ana Vázquez, quien ha puesto en valor que Feijóo dejara el lunes la campaña en Galicia para viajar a Barbate.

Además, Vázquez ha subrayado que Marlaska "desde que colgó la toga de juez y abrazó el sanchismo perdió la dignidad". "En estos momentos Marlaska es un chollo para las mafias que trafican con seres humanos", ha afirmado.

"Nunca tuvimos un presidente tan débil y tan dividido"

En su intervención, Feijóo ha criticado un día más que el Gobierno de España dependa de "las minorías" y ha alertado del peligro de importar a Galicia ese modelo basado en "disputas" internas de los partidos de la izquierda.

"Nunca tuvimos un presidente tan débil, nunca tuvimos un Gobierno tan dividido y en 45 años de democracia España nunca tuvo un presidente que hubiera perdido las elecciones como Pedro Sánchez. Jamás", ha enfatizado.

Además, ha cargado contra Sánchez por haber "aumentado la deuda de España en 400.000 millones de euros desde que es presidente del Gobierno" y ha avisado de que con un Ejecutivo de izquierdas en la Xunta subirían impuestos y deuda. "Los socialistas son especialistas en dejar pufos", ha apostillado.

"Votar a cualquier partido que no sea el PP es votar al BNG"

Tras acusar al PSOE de haberse convertido en "telonero" del BNG porque Sánchez "prefiere que desaparezca el PSdeG antes que siga gobernando el PP", Feijóo ha avisado que votar a cualquier partido que no sea el PP es "votar al Bloque Nacionalista Galego", cuya candidatura lidera Ana Pontón.

"Añado, votar cualquier partido que no sea el Partido Popular de Galicia es votar al nacionalismo gallego. Y añado, cualquier abstencionista que no vaya a la urna está, de alguna forma, eligiendo al nacionalismo en Galicia", ha reiterado.

Feijóo ha subrayado que la disyuntiva está entre "un desgobierno separatista o una Xunta que una a todos los gallegos para hacer una Galicia mejor". "Podemos poner nuestro futuro en manos del activismo ideológico y sectario o de una gestión responsable", ha avisado, para pedir a los gallegos "no dar nada por hecho y no quedarse en casa" el próximo domingo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es