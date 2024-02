Yolanda Díaz viajará a Palestina invitada por el Gobierno de ese país

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, viajará a Palestina invitada por el ministro de Trabajo del país para firmar un memorándum en materia de relaciones laborales, en el que aprovechará también para exigir el alto al fuego inmediato en Gaza.



Así lo ha indicado la propia vicepresidenta segunda en una entrevista con EFE, en la que no ha concretado la fecha de una visita que, según fuentes de su departamento, es conocida ya por la parte socialista del Gobierno, si bien fuentes de Exteriores han apuntado que este Departamento no prepara "ningún viaje" de Díaz a Palestina.



La también ministra de Trabajo ha explicado que lleva desde hace más de un año preparando con su homólogo palestino este desplazamiento para la firma de un memorándum sobre empleo entre ambos países.



Hace aproximadamente 15 días, el ministro le remitió una carta invitándola a viajar Palestina para formalizar el acuerdo.



"Y, por supuesto, he contestado que sí. Ahora más que nunca", ha resaltado Díaz, que ha insistido en que, además de trabajar en las prácticas laborales entre los países, aprovechará su presencia para reunirse con asociaciones de derechos humanos, exigir un alto el fuego inmediato en la región y denunciar la "hipocresía internacional".



Ha denunciado que se está vulnerando la legalidad internacional, cometiendo crímenes de guerra y "asesinando a niños y niñas todos los días" con "la complicidad y el silencio de toda la comunidad internacional".



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó el pasado mes de noviembre a Israel, Palestina y Egipto en una gira en la que abrió la puerta a que España pueda reconocer unilateralmente el Estado palestino si la comunidad internacional no toma decisiones conjuntas en esa dirección.



En Ramala, y ante el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, defendió la lucha conjunta contra el terrorismo tras los atentados de Hamás del 7 de octubre y ratificó su apuesta por la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina.



Además de esta próxima visita a Palestina, la vicepresidenta del Gobierno tiene previsto viajar la última semana de febrero a las ciudades estadounidenses de Washington y Detroit junto a la titular de Trabajo del Gobierno de Joe Biden.

