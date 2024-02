Planas espera que las manifestaciones de agricultores en carreteras vayan "bien"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, espera que las manifestaciones oficiales que han convocado las organizaciones agrarias con cortes de carreteras y autovías, como este miércoles en distintos puntos de Andalucía, "se desarrollen bien", después de que "ha habido incidentes en los últimos días, pero han sido afortunadamente minoritarios", a lo que ha agregado que "las organizaciones representativas que convocan son muy conscientes de ello", por lo que espera que "todo se desarrolle con un curso normal".

En una atención a medios antes de ser distinguido por la Universidad de Córdoba (UCO) con el Premio Tomás de Aquino en el Campus de Rabanales, donde le ha esperado un grupo de manifestantes en defensa del sector agrario y la Policía Nacional ha detenido a una persona por la supuesta comisión de un delito de atentado a agente de la autoridad, Planas ha expresado su "respeto a toda manifestación o expresión de ideas o intereses", con "respeto a la Constitución y a la ley y, sobre todo, con respeto a los ciudadanos", de modo que "siempre que se desarrollen pacíficamente, no hay absolutamente problema". "Evidentemente lo hay cuando hay actos de violencia o de coacción respecto de personas o bienes", ha apostillado.

Mientras, ha indicado que ha convocado a las organizaciones agrarias para el jueves para "proseguir un trabajo que se efectúa desde antes de estas movilizaciones, durante ellas y probablemente después también, porque somos los interlocutores naturales para todos los problemas que tiene el sector primario, la agricultura, la ganadería y el mundo rural".

Al respecto, Planas ha aseverado que "los agricultores y ganaderos lo primero que quieren es que se les escuche y, en segundo lugar, que se les respete y se les comprenda", de modo que "estos días se manifiestan con ideas y con peticiones muy diversas", al tiempo que ha subrayado que mantiene "una relación regular" de interlocución con las organizaciones agrarias, "porque representan conjuntamente a la mayoría del sector: Asaja, COAG y UPA".

Así, confía en que del diálogo con ellas "salga una respuesta que dar a tres niveles", como son a nivel de la Unión Europea, el día 26 de febrero, con el Consejo de Ministros, "que va a ser casi monográfico, donde España va a hacer propuestas, por ejemplo, en materia de simplificación de la aplicación de la actual Política Agrícola Común (PAC), una cuestión muy demandada, que es muy necesaria, pero al mismo tiempo muy compleja de ejecutar", así como "otros puntos de interés, por ejemplo, en materia de temas comerciales"; a nivel estatal, y a nivel autonómico.

En este punto, ha comentado que el lunes 19 ha convocado a las comunidades autónomas "para preparar, como hacemos todos los meses, el Consejo de Ministros de Bruselas", y "recoger ideas e iniciativas que permitan defender una posición fuerte y unida de España, de cara a la respuesta a todos los temas".

"No es sencillo"

Según ha expuesto el ministro, "no es sencillo, porque hay sobre la mesa muchas cuestiones de fondo, en materia de competitividad y de sostenibilidad", pero considera que "los agricultores y ganaderos merecen, no sólo que se les escuche, sino que se les apoye".

Entre los temas a abordar con las organizaciones están la Ley de la Cadena Alimentaria, la simplificación, los seguros agrarios y "otras cuestiones sobre las que se trabaja desde el Gobierno", a la vez que ha remarcado que "hay que luchar contra el cambio climático y no dar un paso atrás en medidas en materia de sostenibilidad".

No obstante, ha expresado que hay que "ser capaces de hacer dos cosas: adecuar los ritmos, el cronograma, y ser capaces de tener a nuestro lado a los agricultores y ganaderos", de forma que "deben comprender --y si no lo comprenden, es que algo se hace mal-- que las medidas que se adoptan no van contra ellos, sino contra las emisiones, por ejemplo, de dióxido de carbono (CO2)".

Además, ha sostenido que "no es una cuestión ideológica, sino simplemente de tomar decisiones", de cara a "responder a la situación complicada", pero "es posible, mirando al futuro", dado que "el sector primario y el mundo rural lo merecen", ha apostillado.

La ley de la cadena alimentaria

En cuanto a la labor en torno a la Ley de la Cadena Alimentaria, Planas ha defendido el trabajo del Ejecutivo y ha recordado que "hubo quien la apoyó y quien no la apoyó en su momento", por lo que ve "curioso que quien no la apoyó, reclame una mejor aplicación de la ley, como el PP y Vox".

En definitiva, el ministro ha aseverado que dicha ley "da resultados desde el punto de vista estadístico", aunque "merece intentar una mejor aplicación", a lo que ha agregado que "sí gozó del apoyo unánime de todo el sector primario, de agricultores y ganaderos".

Una mujer detenida en la protesta

Una mujer ha sido detenida este martes en Córdoba después de agredir a un policía durante la protesta de agricultores organizada en esa ciudad coincidiendo con la visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, según informaron a EFE fuentes de Interior.



Medio centenar de agricultores esperaban al ministro en el Campus Universitario de Rabanales, al que Planas se desplazó para recibir uno de los Premios Tomás de Aquino 2024 de la Universidad de Córdoba, para expresarle sus reivindicaciones.



Las mismas fuentes han explicado que, tras una intervención del dispositivo policial, los asistentes al acto pudieron acceder sin mayores problemas y este se desarrolló con normalidad.



No obstante, una mujer se encaró con uno de los agentes al que propinó una bofetada por lo que fue detenida.

