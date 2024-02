España llevará la simplificación de la PAC al próximo Consejo de Agricultura de Europa

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) llevará la propuesta para simplificar la Política Agraria Comediún (PAC), al próximo Consejo de Agricultura de la Unión Europea, que se celebrará el 26 de febrero.



Así lo ha anunciado este lunes en una entrevista en Onda Cero el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que ha detallado que también tratarán en el próximo Consejo la Ley de la Cadena Alimentaria y otras cuestiones como los seguros agrarios.



Además, el ministro ha adelantado que mantiene un "contacto muy regular" con las cofradías de pescadores que se reúnen esta semana para decidir si se adhieren o no a las protestas de los agricultores y ganaderos.



Precisamente sobre las movilizaciones de los productores, Planas ha reiterado su apoyo al derecho de manifestación a la vez que ha mostrado un rechazo hacía aquellas protestas en las que pueda haber "manipulación política", en relación a la concentración organizada por la plataforma 6F el pasado domingo en Madrid.



Planas ha recordado que, en el horizonte europeo, el próximo junio habrá elecciones y el final de una legislatura donde, a su juicio, ha habido "decisiones correctas" como la dirección y el planteamiento que sitúa la sostenibilidad como una cuestión "no discutible".



En este sentido, el ministro ha defendido que "hay que aumentar la sostenibilidad y la productividad", aunque es "muy complicado" ejecutarlo sobre el campo.



Durante la entrevista, Planas se ha referido a las políticas de Vox y ha defendido que, primero, "hay que ser consejero" y no "utilizar como una plataforma" el espacio político, a lo que ha respondido con que hay una muestra "clara" del interés en el sector agrario por parte del partido de Santiago Abascal.



También ha aprovechado su intervención para reiterar la postura del Ministerio en cuanto a las cláusulas espejo: "Si un producto fitosanitario está prohibido en la Unión Europea, hay que prohibirlo tajantemente en las importaciones", ha insistido.



Por último, el ministro ha calificado como "fundamental" la Ley de la Cadena Alimentaria, una norma para la que hay pedido "más controles" de inspección y sobre la que ha puesto énfasis en las competencias que tienen sobre ella las comunidades autónomas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es